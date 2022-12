Morena respalda proceso contra Christian Von Roerich y dice al PAN: ‘no son víctimas’

Morena respaldó el proceso que hay en contra del diputado local Christian Von Roerich, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió ayer una orden de aprehensión en contra del panista por su probable participación en lo que el gobierno capitalino ha llamado “Cártel Inmobiliario”.

“Se dicen perseguidos, se dicen víctimas, pero no lo son. La lucha contra la corrupción es pareja. Vivimos en la época de la Cuarta Transformación, donde el eje principal, como lo ha marcado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es erradicar la corrupción. Y esto no es un asunto político, es estratégicamente jurídico y legal. La persecución es contra la corrupción y ahí si no hay tregua”, dijo el presidente de Morena, Mario Delgado.

En conferencia, la secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, comentó que desde que ella era diputada local en la CDMX, denunció durante tres años “la manera en la que el PAN y el PRD se fueron articulando para hacer donde gobernaban un modelo de negocios”, pues dijo que líderes de estos partidos daban licencias de construcciones a cambio de dinero o departamentos.

“No pueden decir hoy que no es cierto, no pueden decir que es una venganza política, no pueden decir que es persecución política. Este tema no es nuevo, llevamos mucho tiempo señalando”, dijo la morenista y celebró que la Fiscalía haya atendido las denuncias de Morena y de la ciudadanía ante el crecimiento inmobiliario en Benito Juárez.

En la conferencia también estuvo el presidente de Morena de la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, quien señaló que no son nuevas las denuncias por la caída de edificios en el sismo de 2017, en las cuales, recordó, salió el nombre de Christian Von Roerich.

Ayer dirigentes albiazules ofrecieron una conferencia de prensa para respaldar al diputado Christian Von Roerich y aseguraron que el panista “no está solo” y que “si tocaban a uno, tocaban a todos”. Además, calificaron esta investigación como persecución política en contra de la oposición.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en contra del diputado local por el PAN y exdelegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, por su presunta relación con los casos de corrupción inmobiliaria hallados en las administraciones de la alcaldía Benito Juárez.

