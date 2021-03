Morena ratifica a Salgado Macedonio como candidato; él pide unidad

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) confirmó como candidato a gobernador de Guerrero al senador Félix Salgado Macedonio, pese a estar acusado de violación y abuso sexual.

Tras el aval, el aspirante inició hoy su campaña en Acapulco, donde pidió unidad y un cierre de filas.

“Hago un llamado a la unidad y a la reconciliación en Guerrero. No hay tiempo para pelear, no hay nada de eso, hay que reconstruir al Estado”, dijo al llegar a la Colonia Emiliano Zapata. “No guardo rencores, es momento de cerrar filas, ya está definido”, agregó, de acuerdo con el portal del diario Reforma.

Asimismo, Salgado Macedonio prometió una campaña austera. “(Será) austera, sin espectaculares y nada de lonas, ni mantas, ni bardas pintadas. Eso ya pasó de moda, no es momento de derrochar recursos”, detalló.

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, basó su decisión en el resultado de una segunda encuesta entre la población de Guerrero en la que “Félix Salgado Macedonio resultó el mejor posicionado”, por lo que el partido “lo ratifica en la candidatura a la gubernatura”.

“La gente de Guerrero evaluó y tomó una decisión. Estamos obligados a respetarla”, manifestó Morena en un comunicado, tras destacar reiteradamente que la decisión “estuvo en manos del pueblo”.

La formación reconoció ante los señalamientos que “es legítima la indignación y el dolor de las mujeres de Morena”, aunque se amparó en respetar la voluntad del pueblo y la presunción de inocencia.

“Las protestas son congruentes con la legítima demanda de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, misma que el sistema de justicia ha sido incapaz de satisfacer”, apuntó en un comunicado.

“La inacción de las instancias penales en los casos de violencia contra las mujeres no sólo violenta sus derechos, sino que nos niega, como sociedad, el derecho a la verdad y la justicia. Estamos ante un sistema cuyos vicios no permiten elementos concluyentes en un sentido o el otro. Sin embargo, nuestro instituto político no puede colocarse por encima de los órganos de impartición de justicia, ni violentar derechos esenciales, como la presunción de inocencia”.

Además, el partido de López Obrador recordó que había iniciado un procedimiento de oficio tras conocer las acusaciones contra Salgado Macedonio por el que anuló la primera encuesta que el candidato ya había ganado, y la repitió con idéntico resultado.

En este segundo ejercicio, el político se impuso a cuatro mujeres, entre ellas la popular alcaldesa de Acapulco, Adela Román, y la senadora Nestora Salgado.

La candidatura de Salgado Macedonio despertó polémica desde diciembre, cuando ganó una primera encuesta, porque está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de acusaciones por al menos otras 5 agresiones sexuales.

Ante el arrecio de las críticas, Morena anunció el 1 de marzo que haría una nueva encuesta interna para revisar la candidatura de Salgado Macedonio, a pesar de lo cual días después el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero oficializó su candidatura.

Militantes, simpatizantes, diputadas y senadoras del partido se han manifestado con la consigna “un violador no será gobernador” y han pedido al presidente López Obrador que “rompa el pacto“.

Pero el mandatario ha respaldado a Salgado Macedonio, aliado de su movimiento en el sur de México desde hace décadas.

López Obrador, incluso, ha denunciado que las acusaciones contra el senador de Morena están “fabricadas”.

Pese a ratificar la candidatura de Salgado Macedonio, Morena dijo haber sacado lecciones del asunto, como que “la cultura machista de México es un problema cultural profundo que, por siglos, ha lastimado al país” y que hay que “erradicar”.

“El patriarcado ha creado estructuras e inercias que hacen que la justicia les falle a las mujeres. Esto tiene que cambiar… y pronto. Urge crear un sistema judicial eficaz, expedito en favor de las mujeres que garantice la justicia y la verdad”, consideró el partido oficialista.

