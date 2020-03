Coronavirus desató la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial: Merkel

Notimex.- La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, advirtió hoy que la crisis global provocada por el coronavirus Covid-19, es la peor que ha azotado al país desde épocas de la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el medio germano, Deutsche Welle (DW), la mandataria aseguró que se trata de una situación grave que debe ser atendida al acatar medidas como el confinamiento de los ciudadanos desde sus hogares, sumado a otra medidas de protección, en lo que calificó como: “una tarea histórica que solo se puede lograr juntos”.

De acuerdo con la DW, el discurso fue difundido por las diferentes cadenas televisivas en la nación tras su conferencia diaria para comunicar respecto a los avances contra del nuevo tipo de coronavirus.

“La situación es grave. Tómenlo en serio. No desde la reunificación alemana, no, desde la Segunda Guerra Mundial nuestro país no ha enfrentado un desafío que depende tanto de nuestra solidaridad colectiva”, dijo la canciller.

Ángela Merkel advirtió el miércoles pasado que, debido a la rápida expansión de la enfermedad,el 60 y 70 por ciento de los alemanes se contagiará de coronavirus Covid-19.

Indicó que actual brote deja en situación de vulnerabilidad a la ciudadanía, pues aún no existe inmunidad a él.

“Hay que entender que el virus está ahí. La población no tiene inmunidad a él, no hay posibilidades de vacunación o tratamiento. Un alto porcentaje, según los expertos, entre el 60 y 70 por ciento de la población alemana resultará infectada de coronavirus mientras esta condición permanezca”, aseguró la semana pasada.