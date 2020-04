Los Ángeles aprueba tiendas de armas como negocios esenciales

Notimex.- En la ciudad de Los Ángeles las tiendas que vendan armas serán consideradas como negocios esenciales durante el tiempo de emergencia que dure la pandemia por el coronavirus Covid-19.

El sheriff de la comunidad, Alex Villanueva, quien originalmente solicitó el cierre de estas tiendas el 19 de marzo junto con otras “no esenciales”, emitió en estas horas un comunicado en el que asegura que seguirá las indicaciones del Departamento de Seguridad Nacional para mantener abiertos estos negocios.

En este documento, publicado en su cuenta de Twitter, aseguró que a pesar de seguir las disposiciones legales del país continuará evitando cualquier acción que atente contra la salud pública.

Please see my statement regarding clarification on essential businesses during the #Covid19 Crisis: #LASD #FlattenTheCurve #SheriffV pic.twitter.com/tJSMyQrGDo

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) March 31, 2020