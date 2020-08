Nueva regla obliga a dueños a pasear a perros 2 veces al día en Alemania

DW.- Una nueva regla que obliga a los alemanes a sacar a su perro a pasear dos veces al día ha desatado un debate sobre si el Estado puede decidir qué es lo mejor para los 9,4 millones de perros domésticos del país.



La ministra de Agricultura, Julia Klöckner, anunció esta semana que había seguido el consejo de un experto y que estaba introduciendo una ley para garantizar que los perros salgan a caminar o corran por el jardín al menos dos veces al día durante un total de una hora.



“Las mascotas no son juguetes de peluche, se deben considerar sus necesidades”, dijo Klöckner, y agregó que las mascotas deben hacer suficiente ejercicio y no quedarse solas por mucho tiempo.



“Reglamento de Bienestar Animal para Perros” Con casi uno de cada cinco hogares alemanes con un sabueso, el nuevo “Reglamento de Bienestar Animal para Perros”, que también establece límites al transporte de animales de granja en climas cálidos, afecta a una proporción significativa de la población.



“¿Caminatas obligatorias para dueños de perros? ¡Basura!” escribió el periódico Bild en un artículo de opinión sobre el nuevo decreto. Requisitos estrictos para los criadores de perros El Ministerio está planificando requisitos más estrictos para los criadores de perros.



Solo se les debe permitir cuidar de un máximo de tres perras hembras con cachorros al mismo tiempo. El tamaño y la temperatura de las cajas de arena se regularán en el futuro. Los perros a los que se les han quitado las orejas o la cola en violación del bienestar animal, así como los animales que ya no pueden comportarse adecuadamente debido a la cría excesiva, ya no deben ser exhibidos.



El incentivo para la cría se eliminará mediante la prohibición de exhibición. Además de las reglamentaciones relativas a los perros, el proyecto también establece requisitos para el transporte de ganado: los transportes dentro de Alemania no deben durar más de cuatro horas y media, a menos que “se garantice que en todo momento durante el transporte en la zona en la que se encuentran los animales detener el transporte, la temperatura no supera los 30 grados”.

Regla relativa

La entrenadora de perros Anja Striegel dijo que la cantidad de ejercicio que necesita un perro depende de la salud, la edad y la raza del perro.

“Para un labrador joven y en forma, dos horas de caminata son más saludables que para un pug artrítico con problemas cardíacos”, dijo al periódico Süddeutsche Zeitung.

Luego está la cuestión de la aplicación de la norma. El Ministerio ha dicho que los 16 estados federales serán responsables de hacer cumplir la regla, pero no está claro cómo.