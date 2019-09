Muñoz Ledo defiende su permanencia al frente de la Cámara de Diputados

Notimex.- El diputado federal por Morena Porfirio Muñoz Ledo rechazó que sea ilegal su permanencia hasta el 5 de septiembre al frente de la Cámara de Diputados.

“No es ilegal, es totalmente legal, está en la ley. Yo me quedo seis días. Mientras no haya una mayoría de dos tercios que me remplace no puedo irme, no hay mayoría de dos tercios”, indicó en entrevista en Palacio Nacional en el marco del Primer Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Muñoz Ledo indicó que para el período ordinario de sesiones hay una enorme agenda legislativa . “Tenemos la ley del Congreso, tenemos las reformas del federalismo, reformas del tema de migración, muchísimas, y lo que venga”.

Ayer sábado, la Cámara de Diputados quedó formalmente instalada para el periodo ordinario que inicia el domingo y luego de que el Pleno rechazó la propuesta de que el panista Xavier Azuara ocupara el cargo de presidente de la Mesa Directiva, Muñoz Ledo siguió en funciones.

En una sesión preparatoria que duró 19 minutos, entre gritos de “espurio, espurio” de la bancada panista y “Porfirio, Porfirio” de los morenistas, la Mesa Directiva devolvió a la Junta de Coordinación Política la propuesta de que el panista encabezara ese órgano legislativo.

En el Pleno, dicha propuesta obtuvo 259 votos en contra, principalmente de legisladores de Morena, 169 a favor de diputados del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, y cinco abstenciones.

En tribuna, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, rodeado de panistas con pancartas en las que se leía “Morena incumple”, expresó su rechazo al mayoriteo en contra y que “hoy no es un buen día para la democracia”.

Comentó que el 1 de julio de 2018, la población emitió un mandato que “no es para que nos peleemos” e hizo ver que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó 53% de los votos con sus aliados y tiene una legitimidad incuestionable, el partido Morena obtuvo 37.25% por sí mismo.

El panista concluyó su participación con un llamado a poner en alto el valor de la democracia y la verdad, respetar la legalidad y la pluralidad; mientras, Muñoz Ledo lo despedía de la tribuna con un “muchas gracias por su opinión, se toma en cuenta”.

Al no alcanzar las dos terceras partes de los legisladores presentes, con base en el numeral siete, Artículo 17 de la Ley Orgánica, la Mesa Directiva se mantendrá en funciones hasta el 5 de septiembre próximo a la espera de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) integre una nueva propuesta.

En rueda de prensa posterior, el presidente de la Jucopo y coordinador de la fracción de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que en todo momento hubo respeto a la ley y con la determinación de devolver la propuesta del panista como presidente de la Mesa Directiva “no se viola absolutamente nada”.

El legislador mencionó que al no alcanzarse la mayoría en favor de la propuesta la Junta de Coordinación Política se mantendrá en funciones para explorar y encontrar las posibles salidas al tema, con estricto apego a derecho.

Descartó las versiones de presuntas negociaciones del senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con el PAN en los procesos de definición de las Mesas Directivas de ambas cámaras, y dijo que no acepta ninguna intervención ajena a este recinto; “el respeto a la Cámara ajena es la paz”, parafraseó.