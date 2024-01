Musk demanda mayor control en Tesla para implementar tecnología avanzada de IA

El CEO de Tesla, Elon Musk, reiteró el miércoles en su red social X la necesidad de un mayor control sobre los derechos de voto de la compañía para permitirle poner en marcha la tecnología avanzada de inteligencia artificial (IA) y robótica.

Su publicación se produce tras el informe financiero del cuarto trimestre de 2023 de Tesla, que no cumplió con las estimaciones de analistas y provocó que las acciones cayeran casi 6% en las operaciones fuera de horario.

Elon Musk compartió un clip de una llamada con analistas sobre las ganancias de la compañía, señalando sus preocupaciones por la implementación de tecnología avanzada de inteligencia artificial dentro de Tesla sin un mayor control y afirmó: “El dinero no importa si una tecnología poderosa sale mal”.

Además, el magnate dijo que veía un “camino para crear un gigante de la inteligencia artificial y la robótica, de capacidad y poder verdaderamente inmensos” en Tesla.

Pero Elon Musk señaló que tal medida le preocuparía si tuviera “tan poca influencia” sobre Tesla, al punto que podría “ser excluido por algún tipo de firma asesora de accionistas”, insistiendo en que no se trataba de controlar este supuesto gigante.

Incluso comentó que Tesla se ha enfrentado a muchos problemas con los “servicios para accionistas institucionales… yo los llamo ISIS y Glass Lewis” y con inversores activistas que “se infiltran en esas organizaciones” y tienen “ideas extrañas”.

Elon Musk subrayó que está abierto a una estructura de acciones de doble clase para permitir su demanda de control del 25% del poder de voto de Tesla, y agregó que no es tan grande como para que “si me vuelvo loco… no puedan echarme”.

“Solo quiero ser un administrador eficaz de una tecnología muy poderosa”, afirmó Musk en la llamada.

Elon Musk posee un 13% de acciones en Tesla, excluidas las opciones; la cifra aumenta al 22% cuando se añaden éstas.

La semana pasada, Musk hizo una serie de publicaciones en la red X diciendo que se sentía “incómodo haciendo que Tesla fuera líder en inteligencia artificial y robótica” sin tener alrededor del 25% del poder de voto en la empresa.

El multimillonario aseguró que “preferiría construir productos” fuera de Tesla si no se cumplía su demanda.

Musk argumentó que un poder de voto del 15% o menos significa que “una adquisición por parte de intereses dudosos es demasiado fácil”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

