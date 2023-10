‘Nadie puede vender activos de Interjet’: abogado Juvenal Lobato

Juvenal Lobato Díaz, fundador del despacho jurídico Lobato Díaz Abogados, asegura que nadie puede vender los activos de Interjet hasta que lo reconozcan como acreedor en el concurso mercantil por sus servicios jurídicos prestados a la aerolínea.

“Pueden valuar los bienes, pueden los trabajadores decirle a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que nos paguen y pueden recuperar dinero de Interjet, pero no pueden vender ningún bien para pagarle a los acreedores hasta que no se resuelva mi amparo”, dice a Forbes México.

Manifestó que uno de los socios de Interjet publicó un video donde decía que iban a pagarle los trabajadores sindicalizados: “Les dije abusados, porque pueden incurrir en un delito”.

“Si (los socios o trabajadores) venden los bienes, el síndico decide vender los bienes de Interjet estarían violando una suspensión y estarían cometiendo un delito”, declaró el consultor fiscal y constitucional.

El 8 de enero de 2021, la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México estalló la huelga en Interjet, luego de que un mes antes dejó de operar por sus problemas financieros, deudas con el SAT, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración (INM). Posteriormente entró en un procedimiento conocido como concurso mercantil.

El 20 de octubre de 2020, Forbes México informó que el SAT embargó las cuentas bancarias, automóviles y marcas de la empresa ABC Aerolíneas (Interjet), aerolínea propiedad de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, por el incumplimiento del pago de impuestos por 2 mil 947 millones de pesos.

Lourdes del Ángel Palacios, administradora desconcentrada de Recaudación del SAT en la Ciudad de México, fue la encargada de solicitar 20 embargos en contra de ABC Aerolíneas, que no pagó el ISR retenido a sus trabajadores ni el IVA y multas en 2017, 2018 y 2019, según documentos en poder de Forbes México.

El 3 de noviembre de 2020, Alejandro del Valle de la Vega, presidente ejecutivo de ABC Aerolíneas, aseguró que sus cuentas, marcas y automóviles están embargados por el SAT porque adeudan impuestos de 2019, 2018 y 2017.

“Somos de las pocas empresas que tenemos pagado los impuestos de 2020, pero debemos 2019, 2018 y parte del 2017. Por eso el gobierno nos dijo: ‘Págame'”, dijo el empresario a los trabajadores sindicalizados de ABC Aerolíneas.

“No se tienen recursos para pagar los impuestos y nadie invierte, porque los impuestos generan un bloqueo dentro de la empresa y por eso tenemos una interventora de ley y tenemos todo embargado, que es de ley, y hasta las acciones de la empresa (están embargadas)”, manifestó el inversionista interesado en rescatar a la aerolínea mexicana.

El 9 de noviembre de 2020, Miguel Alemán Magnani informó que había algunos arreglos de Interjet para pagar 2 mil 947 millones de pesos de ISR e IVA adeudados al SAT.

“Estamos completamente de acuerdo, los impuestos se deben de pagar y de ninguna manera se debe pedir condonación ni nada. Solamente se debe pedir el apoyo para que te ayuden a terminar de pagar y afortunadamente se ha logrado hacer unos arreglos para pagar la totalidad de la deuda, que se va pagar y lo estamos haciendo y lo estamos logrando”, declaró.

“En las próximas semanas podemos cerrar ya la mayoría de las negociaciones que ya se están llevando a cabo para proteger a los pasajeros, a todos los empleados de Interjet y reconectar a este país como siempre lo hemos hecho”, dijo el fundador de la aerolínea durante la México Cumbre de Negocios 2020.

El 11 de noviembre de 2020, Carlos Cabal Peniche sacó su dinero de HBC, una empresa que capitaliza y ayuda a Interjet a pagar la deuda con el SAT y otros acreedores.

El concurso mercantil está diseñado y pensado para que las empresas reestructuren sus deudas con los acreedores y continúen con la conciliación, recuerda Juvenal Lobato Díaz, profesor en derecho en la UNAM.

Con la ayuda del conciliador y el juez concursal hacen un trabajo para que Interjet consiga las quitas con sus acreedores para que les den un respiro financiero, así como una lista de sus acreedores de cuánto les adeuda a cada uno de ellos, señaló el expresidente de la Coparmex.

Según el abogado, el juez concursal sin atender a la emisión de una sentencia, que se conoce como reconocimiento de acreedores y prelación de créditos, mandó a concurso mercantil a Interjet.

El concurso mercantil fue cuestionado por los acreedores e Interjet, y es ahí donde Juvenal Lobato Díaz presentó un amparo para que le reconozcan una deuda de un millón de pesos por sus servicios jurídicos.

“Yo había sido un prestador de servicios profesionales jurídicos a Interjet” por un crédito fiscal de 250 millones de pesos, luego de que no enteró al INM un impuesto pagado por los viajeros internacionales, contó.

No aparece como acreedor reconocido de Interjet

Dijo que salió la lista y no apareció como acreedor reconocido: “Dentro del procedimiento de concurso, yo presento un escrito donde le digo (al juez del concurso mercantil de Interjet): ‘Oigan aquí está mi cotización, aquí están todos los elementos de prueba y me deben reconocer como un acreedor’”.

“Yo estaba en un estado de indefensión, porque yo había presentado mi solicitud para que me reconocieran como acreedor. Al no haberse emitido esa sentencia y mandar directamente el juez al concurso Interjet, pues a mí no me aceptas como acreedor, mandas a Interjet a la quiebra y cómo le voy a hacer para cobrar mis servicios jurídicos”, expresó el fundador del despacho jurídico Lobato Díaz Abogados.

Los acreedores cuestionaron la sentencia de quiebra de Interjet y “a mí me dejaron en esta situación y ahí es donde decido promover un juicio de amparo, donde yo le digo un juez: ‘Oye juez resulta que yo presenté mi escrito para que me reconozcan como acreedor, pero ni siquiera me lo respondieron y mandaron a Interjet a la quiebra'”.

Les entregó la suspensión del concurso mercantil de Interjet, porque “a mí no me han reconocido, como acreedor. Aquí están mis documentos y antes de que puedan vender bienes de Interjet, pues tienen que decirme si yo soy un acreedor o no”, expresó.

El litigante afirmó que un Tribunal Colegiado determinó que no estaba pidiendo la suspensión del concurso ni la quiebra: “La quiebra debe llevarse, pero antes de que vendan algún bien de Interjet tendrán que resolver lo que Juvenal Lobato Díaz está pidiendo en su amparo”.

“Yo no pensé que pudiéramos llegar a este extremo, pero ese era el objetivo y cuando digo que no lo pensé es porque ahí había muchas circunstancias que pudieron echar abajo lo que en los últimos meses he hecho”, concluyó el abogado que tiene detenida la venta hasta del último tornillo de la aerolínea.