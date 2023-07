Finanzas sanas y sin riesgos, la estrategia de esta empresa para evitar su extinción

Finanzas sanas y sin riesgos es la fórmula que permitirá a Bed Bath & Beyond México mantenerse en el mercado sin caer en las complicaciones que llevaron a su socio estadounidense a la extinción.

En abril pasado, la estadounidense Bed Bath & Beyond anunció que se acogería a la Ley de quiebras de ese país. “En un principio la intención que tuvo el Consejo de Administración de la empresa en EU fue tratar de rescatar a la compañía mediante fondos, con recursos de inversionistas, hicieron ofertas de emisiones de acciones. Pero no lograron levantar ese capital”, contó Sergio Gutiérrez Osuna, CEO de Bed Bath & Beyond México.

La compañía en Estados Unidos finalmente tuvo que venderse en partes. “Fue Overstock la que compró por 21.5 mdd el derecho a quedarse como dueña única de la marca Bed Bath & Beyond y de algunas marcas privadas que la compañía desarrolló, así como con el dominio de la url que es donde corre la tienda en línea”, recordó Gutiérrez Osuna en una charla con Forbes México.

Al final, el nuevo dueño de la marca dio a conocer que cambiaría su nombre de Overstock, a Bed Bath & Beyond. Sin embargo, según Gutiérrez Osuna, el socio en extinción tiene 50% de las acciones de Bed Bath & Beyond México, las cuales se buscará que pasen a las manos de empresarios mexicanos.

“El grupo de control mexicano ha hecho una oferta formal y está solamente esperando la respuesta y la asignación de las acciones para asegurar el 100% del capital en la compañía”, expresó.

“Tuvimos que navegar a través de este proceso inesperado de bancarrota de nuestro socio”, contó el CEO de BED Bath & Beyond México.

Sin embargo, ahora la compañía establecida en México negociará con el nuevo dueño de la marca, para extender su uso en el mercado mexicano. “Ellos (el anterior dueño de la marca en EU) eran un negocio más grande, más complejo. Tenían las marcas Bed Bath & Beyond, Buy buy Baby, y Harmon”, dijo Gutiérrez Osuna.

Contó que además, el socio estadounidense tenía una deuda relevante, la cual posiblemente los hizo caer en una situación complicada cuando llegó la pandemia. “Afortunadamente en México se creció con aportaciones de capital puras y el negocio ha sido capaz por sí mismo, por su propio flujo de efectivo, de financiar el crecimiento que ha tenido”, expresó.

“Y hoy estamos listos con una operación sana en nuestro país y con recursos suficientes para mantener esta operación e incluso hacer unas inversiones”, compartió.

La cadena en el país ha remodelado sus establecimientos con una inversión de entre 40 y 50 millones de pesos que terminará de ejercer al cierre del año. “Depender menos de deuda y más de inversión y de flujo de efectivo propio, te salva”, concluyó el empresario.

