Negocios de la CDMX calculan recuperación económica hasta 2022

Representantes de grandes, medianas y pequeñas empresas de las Ciudad de México estiman que la recuperación económica se de hasta el primer trimestre de 2022, ya que este año será de subsistencia. Sin embargo, el comercio por internet podría ser una oportunidad de crecimiento.

La salud financiera de las unidades económicas en la capital dependerá de la efectividad del control de la pandemia, para lo cual las vacunas tendrán un papel fundamental, coincidieron la Confederación Patronal de la República (Coparmex), la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) y el Consejo para el Desarrollo del Comercio Pequeño (ConComerio Pequeño).

En ese sentido, el presidente de la Coparmex en la CDMX, Armando Zúñiga, pidió a la autoridad local que se genere una certificación de empresas seguras para que las compañías puedan reabrir de manera paulatina.

Además de un control de la pandemia de Covid-19. negocios de la CDMX apuestan por el comercio digital para salir a flote. / Foto: Arturo Ordaz.

En entrevista para Forbes México, aseveró que el resto de 2021 será para la contención de pérdida de empresas y de empleo, por lo que pidió al gobierno local mejorar su estrategia para contener la pandemia de Covid-19.

En tanto, el presidente de la Canacope en la capital del país, Eduardo Contreras, señaló que para el primer trimestre de 2022 será cuando podría haber una recuperación del pequeño comercio, pero todo dependerá de la velocidad de la vacunación.

“Nosotros teníamos una estimación de que la reactivación se empiece a ver al rededor de marzo o abril del siguiente año, sin embargo depende de la vacuna, de cómo se está inmunizando en el país”, comentó a este sitio web.

Por su parte, el dirigente de ConComercio Pequeño, Gerardo López, agregó que los locatarios de la CDMX ocuparán lo próximos 10 meses para combatir el endeudamiento, por lo que esperan ver números de recuperación hasta el siguiente año.

“Si el gobierno no actúa y no invierte, si no hay otro plan económico y nos dejan a nuestra suerte, no habrá reactivación económica hasta 2022. Este año seguiremos en una economía de supervivencia: cobro para pagar”, enfatizó en entrevista a este portal de noticias.

Ventas en línea, la nueva apuesta.

En el caso de Coparmex CDMX su mayor apuesta está en la plataforma Conecta, con la cual se busca vincular a las empresas con créditos a través de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), así como de algunos bancos grandes que se sumarían más adelante.

Restaurantes del Centro Histórico de la CDMX ofrecen servicio al libre. / Foto: Arturo Ordaz.

Según el presidente de la confederación también impulsarían el networking entre los 68 centros empresariales en todo el país, ya que son casi 36 mil empresas de diversos giros las que pertenecen a esa organización.

En cuanto a comercio digital, Zúñiga Salinas aceptó que tras la pandemia de Covid-19 las ventas por internet representaron un 80% para las pequeñas y medianas empresas (pymes), por lo que pretenden juntar esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para una plataforma digital.

Además, detalló que en el mediano plazo buscan un club de inversionistas para una incubadora de negocios donde tomen capital universitario, a través de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico de Monterrey, entre otros.

Además, enfatizó que este tipo de proyectos lo están dirigiendo también para los que no son socios de la Coparmex, ya que la intención es salvar a las empresas de la crisis, luego de que se han perdido más de 200,000 empleos en la CDMX por la emergencia sanitaria.

En tanto, la Canacope de la CDMX tiene preparada una serie de alianzas con diferentes prestadores de servicios de hosting para brindar páginas gratuitas al pequeño comerciante, para así de esta manera comience a vender por internet.

Según su presidente, también están previstos cursos y capacitación para el uso de las redes sociales; además que hay grandes empresas que están interesadas en formar parte de la capacitación al pequeño comercio.

“Estamos pensando a principios de marzo comenzar con los primeros (planes), o antes si es posible. No ha retrazado no tener reuniones físicas, a distancia es complicado con la firma de convenios y trámites”, agregó.

En ese sentido, señaló un incremento del 45% en las ventas en línea para este sector, lo cual espera continúe más adelante.

Por lo tanto, la organización adelantó a Forbes México que la empresa Oblakdc integrará a más de 20,000 micro negocios afiliados a la cámara para escalarlos al tamaño pequeño o mediano en los próximos tres años.

Reapertura de centros comerciales y tiendas departamentales en la CDMX. / Foto: © Andrea Gama

“El apoyo incluye hosting gratuito por un año para los negocios esto les permitirá estar en internet sin gastos de almacenamiento por su información web, adicional se apoyará brindando algunas tiendas gratuitas conforme avance el programa”, según la información que reveló a este portal.

Para la reactivación de la capital del país, la Sedeco insiste en la capacitación de las pequeñas y medianas empresas, por lo que firmó un contrato con Mercado Libre para que las unidades económicas puedan usar dicha plataforma.

Según datos de la secretaría local al 12 de febrero, hay 450 empresas vendiendo en Mercado libre en la tienda “Todo lo encuentro en la CDMX “, mientras que en comercio digital se han capacitado a 20 mil personas en comercio electrónico.

Las complicaciones

A pesar de las virtudes del comercio electrónico señaladas por varios empresarios, la realidad es diferente para el pequeño locatario, ya que la mayoría de las veces se topa con barreras como el uso de nuevos dispositivos o la poca efectividad de las ventas en línea.

El titular de ConComercio Pequeño en la CDMX detalló que en el caso de los locatarios del Centro Histórico las transacciones por internet no representan ni el 10% de lo que se comercializa en mostrador, por lo que varios comerciantes han desertado de ello.

López Becerra aceptó que esta modalidad digital incrementó durante la pandemia de Covid-19, pero resaltó que la mayoría de las plataformas no son muy conocidas por el pequeño negocio.

Aunado a ello, insistió en que las comisiones de las plataformas intermediarias y los impuestos por la venta de internet son aspecto que desincentivan al locatario para sumarse a este tipo de proyectos.

Pese a ello, indicó que en los últimos meses varios de sus agremiados han asistido a talleres y capacitaciones al respecto, ya que se encuentran en una “desesperada” situación por recuperar sus números comerciales.