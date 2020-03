Coronavirus afecta al negocio de la ‘piratería china’ en la CDMX

La propagación de coronavirus por el mundo no sólo ha afectado a la economía global y a las empresas trasnacionales, las repercusiones por esta enfermedad comienzan a generar temor y preocupación en algunos comerciantes del centro histórico de la Ciudad de México, quienes se dedican a vender artículos orientales, famosos por su precio y durabilidad.

Ante la declaración de pandemia de Covid-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunas industrias en México como la automotriz comienzan a especular sobre la falta de insumos por la interrupción envíos de China; situación similar que preocupa a algunos comerciantes mexicanos y orientales de la capital del paìs.

En la esquina de las calles Apartado y República de Argentina, de la colonia Centro, está ubicado uno de los centros de venta mayorista y minorista de artículos asiáticos en la CDMX. De bajo de las lonas multicolor de ese sitio, cuelgan de las rejas los monederos, mochilas y artículos de colores fosforescentes envueltos en empaques de celofán.

Martín, quien explicó ser la mano derecha de su “patrona”, vende paraguas de procedencia china en un local de la Central de Mayoreo, quien explicó que desde hace varias semanas están trabajando con la mercancía que tenían almacenada en bodega desde el año pasado, ya que no hay ingreso de nuevos pedidos.

“Mucha mercancía está atorada en los barcos, no la dejan desembarcar”, por lo tanto los comerciantes se ven obligados a limitar el número de venta a los clientes más fieles, así como a no elevar el precio para no perder la competitividad, detalló en entrevista para Forbes México.

“WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction”-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020