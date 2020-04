GAP apenas ‘resiente’ la crisis y crece 29.4% en utilidades y 13% en EBITDA

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) tuvo un primer trimestre de crecimiento a pesar del impacto de la pandemia de Covid-19.

En su reporte presentado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa que opera 14 aeropuertos, 12 de ellos en México, presentó resultados positivos a pesar de las restricciones de viaje, con un alza de 29.4% en sus utilidades netas a 410.5 millones de pesos y el crecimiento de 13% en su EBITDA a 323.9 mdp durante el primer cuarto del año en comparación con el mismo periodo de 2019.

Los ingresos de GAP también ascendieron 35.1% a 4,968 millones de pesos, impulsados principalmente por la subida de 18.7% en sus ingresos aeronáuticos.

El documento precisa que si bien tuvo una disminución en el tráfico de pasajeros contra el mismo periodo del año anterior, esta fue de 4.3%, la menor de los grupos privados que operan en el país. En esa variación fue determinante la baja en pasajeros internacionales, que fue de 9.1%, mientras que el flujo en terminales nacionales se mantuvo prácticamente constante frente a los datos presentados en 2019.

En cuanto a las posiciones de efectivo de la empresa, el mensaje refiere que aunque consideran que es sólida, se evalúa usar líneas de crédito para aumentar su liquidez.

“No descarta utilizar líneas de crédito bancarias para financiar el capital de trabajo, así como la emisión de Certificados Bursátiles para financiar las inversiones de capital. El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de marzo de 2020 es de 10,973.9 millones de pesos, y al 23 de abril de 2020 asciende a 12,211.8 millones.

No obstante, la compañía no puede asegurar el impacto que la pandemia y las condiciones económicas locales y globales pueda tener en la disponibilidad y condiciones de financiamiento, por lo tanto, no se puede asegurar la capacidad de acceder a financiamiento ni las condiciones”, expone GAP.

En el reporte, la empresa también reitera que postergará o cancelará inversiones de capital no obligatorias y recordó que analiza con las autoridades posponer las inversiones contempladas en los Planes Maestros de Desarrollo comprometidas para este año.

“Con el cambio sustancial de la demanda, las necesidades de crecimiento en capacidad en los aeropuertos disminuyen significativamente, por lo tanto, se espera que los importes a invertir se reduzcan”, indica.