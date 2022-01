Queremos que Banamex se quede en empresarios regios: creador de criptomoneda

“Sería bueno que los mexicanos recuperen el Banco Nacional de México (Banamex) y que se lo queden los regiomontanos para hacer cosas interesantes”, afirma Alfonso Jiménez Pérez, CEO de Isatek y creador de la criptomoneda Amero, quien adelanta que buscará hacerlo un banco híbrido o digital como el brasileño Nubank.

“Nosotros tenemos las piezas correctas, herramientas correctas y respaldados correctos para hacer una oferta que se tome en serio y estamos en pláticas con ellos a nivel directivo a través de nuestro representante de Bahamas que fue directivo internacional de Citigroup”, dice a Forbes México.

El empresario regiomontano señala que trabaja en unir todas las fuerzas con empresarios regiomontanos para que la oferta de compra por Banamex tome más seriedad.

“Si se acepta la oferta de compra y venta, haremos préstamos y los fondos de retiro estarán invertidos en criptomonedas, que eso le da una ventaja a todos los clientes que usen esos productos, porque no pasan con los pesos, dólares, UDIS, Cetes”, añade el el creador del Amero, una criptomoneda que nació a finales de 2018 con un precio de 270 pesos y hoy cuesta casi 1,000 pesos.

El inversionista mexicano recuerda que hoy un millennial no tiene posibilidades de comprar una propiedad, porque “gana 8 y gasta 15”.

“Un millennial o un centennial que se ponga ahorrar en Ameros tiene la posibilidad de hacer algo serio y en 10 años tendrá un fondo suficiente para tener un departamento, una casa o cualquier propiedad”, asegura.

Jiménez Pérez afirma que la oferta que también hizo por el avión presidencial dependía de la voluntad de Presidencia y el interés de adquirir Banamex es un tema privado y una decisión de Citigroup.

“Es completamente real la propuesta de compra por el Banco Nacional de México (Banamex)”, reitera el creador de la criptomoneda estable, respaldada en reservas de oro de minas de Guerrero, Nicaragua y Ecuador.

“Nosotros estamos haciendo una oferta real y estamos haciendo algunas alianzas a partir de la oferta que hicimos con inversionistas de Estados Unidos, Rusia y China para solidificar la propuesta como grupo, incluso con empresarios de mi pueblo Monterrey”.

“Ya tenemos un vocero que estuvo muy metido en Citigroup a nivel internacional”, añade el CEO de Isatek, una única empresa mexicana que ha desarrollado un blockchain para desarrollar el Amero.

—¿Qué les atrae del negocio bancario de Banamex?

—Que regrese Banamex a manos de mexicanos, ahora que la industria bancaria ha sido afectada por la pandemia de Covid-19. Así como Banamex, en otras partes del mundo hay más de 60 bancos que se están rematando, porque están en situaciones difíciles. El mundo se digitaliza y en varios países del mundo hay bancas híbridas, que juegan en los futuros, seguros y préstamos en criptomonedas y en el dinero fiduciario tradicional. Hay un ejemplo muy claro en Brasil con Nubank, que con 15 meses de existencia ya cotiza con 54 billones de dólares y sin tener una sucursal física. Como dicen ahora sí, evoluciona o muere.

—¿Ustedes estarían pagando con criptomonedas las compras de Banamex?

—Estaríamos pagando en criptomonedas, que están respaldadas por 40 mil hectáreas en el cinturón de oro de Guerrero de concesiones mineras. Según el gobierno de México y un estudio de Peñoles, esas minas tienen un valor de reserva de 60 millones de dólares.

—¿Cuántos empresarios mexicanos se han juntado? ¿Está José Javier Garza Calderón?

—Ya nos estamos contactando y tenemos una cita para reunirnos en Monterrey, todavía no hemos platicado, pero estamos bajo el mismo canal. José Javier Garza Calderón es un mexicano con la intención de que se regrese Banamex a México y la idea es ver cómo sumamos fuerzas para hacer la adquisición. Nosotros ya nos dedicamos a las tecnologías financieras, por lo que podemos sumar mucho con el respaldo y la credibilidad de la familia Garza Calderón de más de 100 años de solidez económica en México.

—¿Ustedes invitaron a José Javier Garza Calderón para comprar Banamex o fue José Javier Garza Calderón quien los invitó para comprar Banamex?

—Ninguno de los dos, sino que nos vamos a reunir para platicar las propuestas para la adquisición de Banamex de ambos y ver cómo coadyuvar. Hasta ahorita no hay ningún tipo de negociación ni de plática. Apenas nos vamos a reunir esta semana en Monterrey.

—¿Isatek sólo es una empresa que vende el Amero?

—Isatek es un corporativo tecnológico que inició hace más de 26 años, dedicado a la distribución de equipo de IBM y todo fue hasta 2012. Desde ese año tomo la presidencia de la empresa y cambio el rubro al desarrollo tecnológico propio. Desarrollamos tecnología blockchain, desarrollamos aplicaciones de alta seguridad para uso militar, así como estamos incursionando en la biomedicina, especialmente con la adquisición de 10 patentes de células madres y lisosomas.

Actualmente estamos negociando la creación de las monedas digitales de Venezuela y Bolivia. Venezuela tiene el Petro, pero ya se asoció en una asociación público privada para hacer el Petro Oro, cuyo desarrollo es completamente de Isatek.

—¿Crearon la criptomoneda de Venezuela?

—No. Venezuela tiene su propia criptomoneda desde antes de que naciera el Amero. En 2012, hicieron el Petro, una moneda gubernamental que no ha prosperado por los bloqueos. Venezuela está haciendo su nueva versión que se llama Petro Oro, que es una asociación público y privada. Los inversionistas privados y el gobierno de Venezuela van usar las reservas de la franja minera para respaldar el valor de Petro Oro. Con una empresa privada que se llama Fintech del Alba, al menos 30% de las acciones de ella son de Isatek y nosotros estamos desarrollando toda la tecnología del Petro Oro y el modelo de negocios es el mismo que el de Amero. Nosotros desarrollamos la moneda de Bolivia. Eso no quiere decir que nosotros estemos asociados con el gobierno de Venezuela, sino con Fintech del Alba, que es la que mueve el Petro Oro.

—¿En Bolivia es solo oro o también es litio?

—En Bolivia también es oro y estamos tratando el tema del litio como un segundo plano, porque es el combustible del futuro. Nosotros estamos en pláticas para que el litio sea el respaldo del boliviano digital. Todavía no sabemos cuál será el nombre, pero ya estamos trabajando en toda la arquitectura.

—¿Nicaragua y Ecuador son minas de oro para respaldar al Amero?

—En el caso de Nicaragua y Ecuador le compramos minas a gente privada, las cuales aparecerán en las reservas de Amero.

—¿No les da miedo que esos países sean gobiernos de izquierda, quienes no ven bien a los empresarios?

—Yo soy politólogo y nosotros no vemos mal ni la izquierda ni la derecha. Los acuerdos que hacemos se realizan de manera muy sólida y no nos afecta. En el caso de Bolivia y Venezuela sus reservas no son para el Amero, sino solo estamos participando como empresa de desarrollo tecnológico.

—¿Cómo han cumplido y sorteado todas las regulaciones financieras para el Amero?

— La Ley Fintech en México está en pañales, porque falta una reforma integral y la hicieron a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto y la hicieron para ecommerce y no para fintech y no menciona la palabra blockchain en toda la ley. No está regulado, es decir no está ni permitido ni prohibido el uso de las criptomonedas en México. En Bolivia, las criptomonedas están prohibidas y estamos metidos a nivel gubernamental para que primero destraben sus legislaciones y luego implemente su propia moneda. En el caso de Venezuela, está completamente permitido y viven de la economía de las criptomonedas, al igual que Brasil y Argentina.

—¿Cómo generar certeza y certidumbre a los inversionistas con Amero?

—Somos muy transparentes y muy claros, la comunidad de inversión es muy pequeña y apenas llegamos a 7 mil inversionistas en América. Siempre hemos sido muy claros y el Amero es una criptomoneda no especulativa, es una criptomoneda, es el resguardo de valor y estabilidad. Siempre han sabido el plan de negocios de nosotros, es una criptomoneda que debemos resguardar uno o dos años para que incremente su valor y se hagan transacciones con ellas fuera de corporativo. En Baja California Sur hay una economía orgánica del Amero, ya que puedes rentar un carro o rentar algún servicio turístico, arreglar una computadora y comprar una casa y pagarla con Amero.

—¿Los 7 mil inversionistas del Amero son mexicanos?

—No, tenemos inversionistas por toda América Latina, Rusia, Asia, Europa. Cuando nosotros lanzamos el Amero el 21 de diciembre de 2018, se nos acercó un grupo de pastores de cristianos evangélicos y nos regalaron la primera mina. Esa mina se llama El Poder de Dios y es una mina de 40 hectáreas que está en Guerrero, que es muy poderosa con la intención que nos la dieron. Resulta que el Amero es un tema bíblico para los cristianos evangélicos. Unos 6 mil 500 inversionistas desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Y el 80% de nuestros inversionistas en América Latina son cristianos evangélicos.

