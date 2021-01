Abrir no es un acto de rebeldía, es un grito de auxilio: Sonora Grill

La decisión de abrir sus restaurantes a pesar del semáforo rojo de riesgo de Covid-19 y las restricciones de las autoridades no es un tema de rebeldía, sino un grito de auxilio para que la industria sea considerada como esencial, a fin de garantizar la supervivencia de los negocios y de los empleos que generan, aseguró el CEO de Sonora Grill, Ricardo Añorve.

En entrevista con Forbes México, el empresario consideró que el gobierno no ha sido sensible, les ha impuesto cada día procesos más complicados, como disminuir los horarios, restricciones en la venta de bebidas alcohólicas, días de cierre, lo cual han acatado.

“Decidimos abrir no por un tema de rebeldía, no nos dedicamos a eso, a estar en contra de nada, ni de nadie, nos dedicamos a trabajar, a ser empresarios y a generar empleos; hoy es una forma de alzar la voz”, afirmó el fundador de la cadena de restaurantes.

Asimismo, aseguró que la industria restaurantera es un sector mucho más regulado que otros, el que más inversiones ha hecho para llevar a cabo los protocolos para evitar el contagio, pero el que ha pagado todas las consecuencias.

Por ello, su exigencia de ser considerados como negocios esenciales es para garantizar la supervivencia de muchos empleos en el país, debido que muchos empresarios ya no tienen acceso a créditos bancarios.

De hecho, Ricardo Añorve detalló que en el caso de Sonora Grill tuvieron que usar recursos de su caja destinada para la expansión de la empresa a fin de salvaguardar su supervivencia; sin embargo, ya es muy complicado dar continuidad a un restaurante, ya que de sus 39 unidades, tenían abiertas sólo 8, con semáforos rojos en varias ciudades y limitaciones en sus operaciones.

“Si seguimos en estas condiciones después de tres meses, no aguantamos de aquí a fin de mes, estoy hablando de cerrar una compañía; de tener planes de expansión, de crecer, de abrir unidades, de apalancarte, las cosas cambiaron en menos de 10 meses. Nosotros sí hacemos un llamado de auxilio”, expresó.

Añorve expuso en una situación tan crítica como la actual, todo va a sumar, por lo que el apoyo del gobierno capitalino a trabajadores del sector es bienvenido, no obstante, no soluciona el problema, dado que no están recibiendo el 80% de sus ingresos.

De hecho, destacó que en Sonora Grill a pesar de las condiciones no han despedido a nadie y conservan entre el 85 y 90% de su planta laboral, entre abril y junio les pagaron el 100% de la nómina y el 50% de sus ingresos de propina; mientras que el porcentaje restante decidió salir de la empresa.

“Es un compromiso social y de humanidad luchar por nuestra gente, nos dedicamos a generar empleos y a salvaguardar empleos en este país, es un motor de crecimiento del país y lo hacemos con mucho cariño y mucho esfuerzo, pero cuando ya se te acaban los recursos, ¿de dónde agarras, de dónde tomas mano para seguir apalancando y seguir aguantando sin oxígeno?”, cuestionó.

Ante este escenario, el empresario pidió a las autoridades que el sector restaurantero sea considerado como esencial, ya que la industria está comprometida con el país y la salud, siguiendo todos los protocolos y las normas de la Secretaría de la Salud.

“Creemos que el gobierno no esta siendo sensible con estos tiempos, con estas medidas y si en 10 meses no han podido controlar una pandemia, veo difícil que la puedan controlar en 15 días más, en base a eso se justifica nuestra petición que tenemos que aprender a vivir en esta pandemia y tiene que haber un equilibrio entre la salud y la economía”, agregó.

