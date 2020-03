Contrario a México, Starbucks sí pagará a sus empleados en EU y Canadá por coronavirus

El presidente y CEO de la famosa cadena de cafeterías de la ‘sirena verde’, Kevin Johnson, envió este domingo una carta a sus clientes y empleados en Estados Unidos y Canadá en la que se compromete a pagarles a todos sus socios durante los próximos 30 días, ante la emergencia que se vive del coronavirus a nivel mundial. Contrario a lo que sucede con la cadena en México.

“Nos comprometimos a pagar a todos los socios (empleados) de Starbucks en Estados Unidos Y Canadá durante los próximos 30 días, ya sea que su tienda esté cerrada o no, o de lo contrario no puedan o incluso se sientan incómodos de venir a trabajar. Creemos que no se debe pedir a ningún socio que elija entre el trabajo y su salud”, señaló Johnson en la carta publicada en su página web.

Johnson agregó que también han extendiendo los beneficios de cuidado infantil, ofreciendo un nuevo beneficio de salud mental e introduciendo el pago por catástrofe a sus empleados.

“Starbucks continúa actuando con base a tres principios simples: garantizar la salud y el bienestar de nuestros socios y clientes, apoyar a los funcionarios locales de salud y líderes gubernamentales mientras trabajan para contener y mitigar este virus, y presentarse como un miembro responsable de los 32,000 comunidades en las que somos el tercer lugar”, dice la carta.

La empresa mexicana de restaurantes Alsea, que opera las cafeterías de Starbucks en México, comunicó la semana pasada una lista de medidas para mitigar el impacto del coronavirus en la empresa, entre ellas, la de otorgar una ausencia voluntaria de 30 días sin goce de sueldo a los colaboradores que así lo soliciten.

“Hemos reducido un número importante de puestos en nuestro centro corporativo. También hemos establecido un programa para colaboradores dispuestos a tomarse una ausencia de 30 días sin goce de sueldo. Estamos ajustando a nuestro personal en todas nuestras marcas, reduciendo las horas de trabajo y plantilla en línea con la demanda. Estamos negociando con los sindicatos relevantes buscando apoyo. Todos los contratos de terceros no esenciales serán detenidos. La mercadotecnia y la publicidad se reducirán drásticamente, para minimizar gastos”, señaló Alsea en un comunicado.

Esta medida ha generado críticas de usuarios en redes sociales y también del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La licencia voluntaria es una de varias medidas que estamos aplicando para tratar de preservar los más de 41,500 empleos que ofrecemos en el país; estamos apelando a esquemas de flexibilidad laboral, con apoyo de nuestros colaboradores, ante la difícil situación por la que atraviesa nuestra operación, derivada de la preocupación genuina de nuestros consumidores por su salud y la de sus familia”, explicó en el documento.

