Walmart, Chedraui y La Comer son las ganadoras de esta cuarentena, pero ¿qué les depara?

Las empresas minoristas como Walmart, Chedraui y La Comer fueron, sin duda, las ganadoras de este trimestre debido a los ingresos que recibieron por la alta demanda de productos de la canasta básica, de higiene y de limpieza durante la mitad de marzo por la cuarentena decreta por el Gobierno para evitar contagios de Covid-19. Sin embargo, deben de seguir mejorando sus sistemas de venta en línea para mantener cautivos a sus consumidores.

“Ya están mejoraando sus sistema de compra, pago y entrega. Ahora que viene el Hot Sale –que se llevará a cabo desde el primer minuto del sábado 23 de mayo hasta el último minuto del 1 de junio,— será positivo para la gente porque ahora está más dispuesta a comprar por ese medio. Entonces no deben de dejarlo, tienen que hacer verdaderas ofertas y así tendrán ya cautivo al consumidor. Sus bases de datos crecieron al doble prácticamente por la gente que en este periodo usó sus plataformas de venta en línea”, señala en entrevista Marisol Huerta, analista de consumo de Ve por Más.

Walmex, cuyos ingresos totales crecieron 12.5% durante el primer trimestre derivado de una alza en las mismas tiendas (aquellas de 1 año en operación), aceleraron sus esfuerzos en su venta omnicanal para servir mejor a sus clientes durante estos tiempos sin precedentes.

“Hemos experimentado un incremento significativo en la demanda de eCommerce: el número de órdenes se duplicó y el número de descargas de nuestras aplicaciones on-demandincrementó casi 350% comparado con el 1T19”, señaló Gui Loureiro, CEO de Walmex durante su conferencia telefónica con analistas.

La tienda minorista más grande de México anunció la semana pasada su regreso a la séptima edición del Hot Sale organizado por la Amvo, de la que decidió salir en 2018 para crear sus propios Hot Days. Sin embargo, este año decidió no realizar su propia campaña digital.

“Como compañía, consideramos que es importante cerrar filas en este momento de contingencia como sector para apoyar a nuestros clientes y socios ofreciendo los precios más bajos, además de continuar apoyando la economía de las familias mexicanas, y al mismo tiempo, empujar el crecimiento del comercio electrónico en nuestro país”, señaló la empresa vía correo electrónico

Los supermercados de comercio electrónico han recibido un gran impulso, y reportaron aumentos masivos en la demanda de comida que ha derivado en una menor ofertas. Por lo que las minoristas deben de trabajar en resolver problemas a nivel técnico y logístico.

“Si bien habrá personas que utilicen el comercio electrónico por primera vez, lo que permitirá a los operadores aumentar su base de clientes, la experiencia puede ser frustrante para los compradores porque no se puede registrar, reservar espacios de entrega o recibir notificaciones “agotadas” de un servicio con exceso de suscripción. En los Estados Unidos, por ejemplo, Amazon está agregando 100,000 nuevas posiciones a su red de entrega (incluso en Amazon Fresh and Whole Foods)”, señala el reporte El efecto Covid-19 en la Comida Empaquetada de Euromonitor.

Walmex –que tiene formatos como Sam’s, Superama, Walmart y Bodega Aurrea—ha informado en las últimas semanas la contratación de empleos temporales para solventar el aumento de demanda.

Chedraui apuesta por las ventas en línea

La cadena de supermercados, que presentó este trimestre un incremento en sus ventas consolidadas del 14% llegando a 35,504 mdp, también tuvo buenos resultados de enero a marzo por el volumen de compras relacionadas con las ventas de pánico. Sin embargo el comercio electrónico, ya representa el 10% de las ventas en algunas de sus tiendas.

“Esperamos preparándonos para seguir creciendo nuestro negocio en las plataformas en línea, en algunas regiones ya estamos participando con casi el 10% de las ventas en las tiendas y estamos creciendo aproximadamente cinco a seis veces en las órdenes en línea”, dijo José Antonio Chedraui Eguia, director general de Chedraui en conferencia telefónica con analistas.

El objetivo es que las ventas representen el 2% al final de este año.

El directivo explicó que algunos cambios que observan ahora en los patrones de consumo los continuarán viendo en el futuro y por ello están enfocados en desarrollar capacidades más rápidas y fuertes en sus plataformas de e-commerce, así como continuar el desarrollo de sus asociados en las plataformas de terceros como Cornershop, Rappi o UbeaEats.

“Hemos visto un cambio rápido hacia el comercio electrónico a nivel mundial en los últimos tres meses, incluso en México. Si bien los minoristas no esenciales han tenido que mantener sus tiendas cerradas por el momento, estamos viendo cambios importantes en los canales, a medida que los consumidores buscan diferentes opciones para continuar accediendo a ciertos productos”, señala vía correo electrónico Amanda Bourlier, jefa de investigación de retailing en Euromonitor International.

Lo anterior ha beneficiado el e-commerce, así como también ha impulsado las ventas de categorías no básicas incluidas las que pueden servir como regalos- como flores, en minoristas esenciales.

La Comer, con ventas extraordinarias

Por su parte, La Comer—que tiene formatos La Comer, Fresko y City Market—señaló que han estado desarrollando su estrategia de entrega a domicilio desde 2016 y, que en 2019, representaron el 2% de las ventas.

Durante este trimestre del año reportó un “extraordinario” crecimiento de ventas en línea, sin dar detalles, sobre todo durante la segunda mitad de marzo, derivado de la pandemia del Covid-19.

En general, los alimentos básicos como la pasta y los alimentos enlatados son algunos de los productos que se mueven más rápido en los puntos de venta en línea y en persona a corto plazo.

“Mirando hacia el futuro, COVID-19 debería incitar a los consumidores a ser más conscientes de la salud e incorporar más alimentación nutricional en sus dietas. Los productos que reclaman beneficios para la salud como los yogures que estimulan el sistema inmunológico ya se han vuelto populares en Japón. Sin embargo, la incertidumbre financiera también hará que los compradores reduzcan las líneas premium, cambiando a tiendas de descuento y marcas privadas”, agrega el documento de Euromonitor.

Analistas recalcan que las empresas comerciales han sido las grandes ganadoras en este entorno, efecto que prevalecerá al menos hacia el 2T20, mientras dure el tema de la pandemia. Sin embargo, advierten, que el avance observado no es sostenible en el largo plazo en un entorno de debilidad en el consumo que se prevé en el corto plazo como resultado del deterioro económico que se estima a lo largo de 2020, por lo que consideramos que el entorno competitivo será más agresivo.

