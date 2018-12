Netflix pagará 100 mdd para que ‘Friends’ siga transmitiéndose

Existen buenas noticias para los amantes de “Friends” ya que Netflix anuncio que pagará 100 millones de dólares (mdd) para que la famosa serie de los 90 siga al aire.

“El Armadillo de las Festividades ha concedido su deseo: “Friends” seguirá estando disponible para usted en los Estados Unidos durante todo 2019”, se puede leer en el mensaje de Netflix.

The Holiday Armadillo has granted your wish: “Friends” will still be there for you in the US throughout 2019 pic.twitter.com/Yd0VqRzk3r

