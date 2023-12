Netflix, sobre su apuesta en videojuegos: ‘apenas estamos comenzando’; anuncia 90 nuevos títulos

La compañía de streaming Netflix hizo un balance sobre lo que ha sido su apuesta en el mercado de los videojuegos. “Apenas estamos comenzando”, mencionó la compañía en una carta firmada por Mike Verdú, vicepresidente de Juegos.

“Han pasado solo dos años desde que anunciamos nuestra ambición de hacer de Netflix un destino para los juegos imprescindibles. Si bien todavía estamos en las primeras etapas del viaje, este último año dimos pasos fundamentales hacia este objetivo”, afirmó el directivo.

Desde entonces hasta ahora, Netflix ha lanzado 40 títulos disponibles con una suscripción, catálogo que incluye Grand Theft Auto Trilogy-The Definitive Edition, que llega a Netflix mañana, así como títulos como Football Manager 24 Mobile y Storyteller.

En su balance, Verdú informó que en este periodo lanzaron dos títulos desarrollados internamente: Oxenfree II: Lost Signals de Night School, que fue nombrado uno de los mejores juegos del año, y Netflix Stories: Love is Blind de Boss Fight Entertainment, “el primer capítulo de lo que será un catálogo cada vez mayor de ficción interactiva basada en nuestras queridas series y películas”.

En estos dos años, apuntó Mike Verdú, “dimos el primer paso hacia nuestra visión a largo plazo de hacer que los juegos se puedan jugar en todos los dispositivos al implementar una prueba para juegos en TV y computadoras en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Continuaremos implementando esta experiencia en otros países y agregaremos nuevos juegos para probar a medida que avancemos”.

De esta forma, Netflix intenta dar a los videojuegos el mismo protagonismo que sus series y videojuegos. “Con un catálogo de juegos más sólido, ahora estamos seleccionando la fila de juegos móviles para que sea más relevante para cada miembro. A medida que crezca nuestra selección de juegos y más miembros jueguen a nuestros juegos, estas recomendaciones evolucionarán y mejorarán con el tiempo”.

Netflix estima cerrar el 2023 con 86 videojuegos disponibles, todos incluidos con cada membresía de Netflix sin anuncios, compras dentro de la aplicación ni tarifas adicionales. Además, 90 videojuegos más están en desarrollo. “Apenas estamos comenzando”, afirmó Verdú.

La compañía reveló algunos detalles de cuatro de esos 90 títulos en desarrollo, los cuales llegarán a su catálogo en 2024. Uno de ellos es Cozy Grove: Camp Spirit, la secuela del juego de simulación de vida de Spry Fox, Cozy Grove.

Otro es FashionVerse, donde los jugadores podrán diseñar su propia moda y convertirse en un creador de tendencias. Este es el primer juego de moda móvil en 3D mejorado por IA que presenta modelos inclusivos en escenas fotorrealistas y ofrece una mayor creatividad a todos los jugadores.

El tercero es Game Dev Tycoon, el cual revive la historia de la industria del juego y permite a los jugadores iniciar su propia empresa de desarrollo de videojuegos en los años 80. La novedad de la edición exclusiva de Netflix permite a los jugadores desarrollar juegos basados en algunas de las películas y series de televisión favoritas.

El cuarto título es Sonic Mania Plus, un juego exclusivo de Netflix Games y en dispositivos móviles por primera vez. “Puedes revivir el Sonic del pasado con un nuevo y emocionante giro en las zonas clásicas mientras luchas contra nuevos jefes y el malvado ejército de robots del Dr. Eggman”.

Otros videojuegos que Netflix lanzará próximamente son:

Braid, Edición Aniversario (30 de abril)

Chicken Run: Extracción de huevos

El Príncipe Dragón: Xadia

Formas tontas de sobrevivir

Hades

Harmonium: El Musical

Katana Zero

La Casa de Papel: La Elección Definitiva (4 de enero)

Valle de los Monumentos 1 y 2

Historias de Netflix: Virgin River

Rastro

El ascenso del ídolo dorado

Finalmente, Netflix adelantó que prepara un juego de Rebel Moon desarrollado por Super Evil Megacorp. “El juego tendrá lugar después de los eventos de Rebel Moon – Part One: A Child of Fire y Rebel Moon – Part Two: The Scargiver. Elige a tu rebelde y únete a la lucha en este juego de acción cooperativo para cuatro jugadores”.

Asimismo, refirió, aunque sin dar más detalles, un juego ambientado en el universo de El Juego del Calamar, en el que podrás competir con otros jugadores en partidas de la exitosa serie.

