Neuralink, empresa de chips cerebrales de Musk, es valorada en 5,000 mdd

Reuters.- Neuralink, la empresa de implantes cerebrales de Elon Musk, valorada en cerca de 2,000 millones de dólares (mdd) en una ronda privada de captación de fondos hace dos años, vale ahora alrededor de 5,000 millones de dólares, según las operaciones bursátiles privadas descritas a Reuters por cinco fuentes conocedoras del asunto.

Algunas compras realizadas por parte de inversores que apuestan por el proyecto aumentaron la valoración en los últimos meses, antes de que Neuralink anunciara el 25 de mayo que los reguladores estadounidenses habían aprobado un ensayo en humanos de su chip cerebral, según las fuentes.

Según los expertos, Neuralink podría tardar varios años en obtener la autorización de uso comercial. Kip Ludwig, exdirector del programa de ingeniería neuronal de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EU, dijo que esperaba “con optimismo” que Neuralink tardara al menos 10 años más en comercializar su implante cerebral. La empresa también se enfrenta a otros retos, como las investigaciones federales sobre su gestión de la investigación con animales.

Sin embargo, tras la aprobación del ensayo, las acciones de Neuralink se ofrecían de forma privada a inversores en los últimos días a una valoración de 7,000 millones de dólares, equivalente a 55 dólares por acción, según un correo electrónico visto por Reuters.

Reuters no pudo establecer si el vendedor encontró compradores por ese precio. El correo electrónico citaba la aprobación del ensayo clínico por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés) como motivo para que el acuerdo fuera más positivo.

Directivos de Neuralink y Musk no respondieron a las peticiones de comentarios.

Musk ha expresado grandes ambiciones para Neuralink, afirmando que su chip permitiría a personas sanas y discapacitadas por igual acudir a instalaciones para la rápida inserción quirúrgica de dispositivos para tratar la obesidad, el autismo, la depresión y la esquizofrenia. Incluso cree que podrían utilizarse para navegar por Internet y para telepatía. Un ejecutivo de Neuralink dio recientemente objetivos más modestos a corto plazo, como ayudar a pacientes paralíticos a comunicarse mediante texto informatizado sin teclear.

Las transacciones de acciones, con una valoración de unos 5,000 millones de dólares, han sido realizadas por accionistas como los empleados y los primeros inversores de la empresa, en lugar de por Neuralink, que ha vendido nuevas acciones a los inversores. Las llamadas operaciones secundarias son un indicador imperfecto del valor de una empresa; su volumen es escaso y carecen del consenso de mercado más amplio de una ronda de captación de fondos o una oferta pública de acciones para la salida a bolsa.

El aumento de la valoración de Neuralink en las operaciones secundarias contrasta con el de otras empresas emergentes. Según el proveedor de datos Caplight, cerca del 85% de las empresas en fase previa a la salida a bolsa se valoran actualmente en operaciones secundarias con un descuento medio del 47% respecto a su última ronda de financiación.

En la última ronda de financiación conocida de Neuralink, en 2021, recaudó 205 millones de dólares a una valoración aproximada de 2,000 millones, según el proveedor de datos Pitchbook.

Muchas de las recientes ventas de acciones han sido a inversores relativamente pequeños, que normalmente se centran más en obtener una tajada de una empresa propiedad de Musk que en escudriñar su valoración. La cantidad máxima solicitada por las acciones de Neuralink puestas a la venta con una valoración de 7,000 millones de dólares era de solo 500,000 dólares, según el correo electrónico visto por Reuters.

Sim Desai, director ejecutivo de Hiive, una plataforma en línea donde se negocian las acciones, dijo que la demanda de acciones de Neuralink ha sido “tremenda” Fijó la valoración que los compradores están dispuestos a pagar en unos 4,500 millones de dólares.

Algunos expertos en biomedicina se muestran escépticos. Arun Sridhar, científico y empresario especializado en neuromodulación, calificó de “disparatada” la valoración de Neuralink teniendo en cuenta lo temprano que se encuentra el desarrollo clínico del implante cerebral.

“Un estudio para evaluar la seguridad y la tolerabilidad no es en modo alguno válido para justificar una valoración de 5,000 millones de dólares”, dijo Sridhar, que ayudó a lanzar Galvani Bioelectronics, un desarrollador de implantes financiado por GSK Plc y Verily Life Sciences (de Alphabet Inc). Galvani no es competidor de Neuralink porque sus implantes en desarrollo se instalarán en una arteria del bazo para ayudar a tratar la artritis reumatoide, y no en el cerebro.

La FDA rechazó inicialmente la solicitud de Neuralink de realizar un ensayo en humanos el año pasado, alegando razones de seguridad, según ha informado Reuters. Incluso después de obtener la aprobación, la empresa se enfrenta a varios retos.

Neuralink se ha visto sometida al escrutinio de los legisladores estadounidenses después de que Reuters informara en mayo de que su comisión de investigación con animales podría haber violado la normativa sobre conflictos de intereses. Los empleados de Neuralink que formaban parte de esa comisión, que supervisa el bienestar de los animales sometidos a pruebas, también se beneficiaron del rápido desarrollo del implante. Las acciones de Neuralink que poseían algunos de los empleados se han revalorizado alrededor de un 150% en solo dos años, según las transacciones secundarias.

Las fuerzas del orden del Departamento de Agricultura de EU han estado investigando a Neuralink por posibles violaciones del bienestar animal. El año pasado, el personal de Neuralink declaró a Reuters que la empresa estaba trabajando de manera precipitada y realizaba intervenciones quirúrgicas chapuceras a monos, cerdos y ovejas, lo que provocaba muchas más muertes de animales de las necesarias, ya que Musk presionaba al personal para obtener la aprobación de la FDA.

El Departamento de Transporte está investigando por separado si Neuralink transportó ilegalmente patógenos peligrosos en chips extraídos de cerebros de monos sin las medidas de contención adecuadas.

Ni Musk ni Neuralink han respondido a las múltiples peticiones de comentarios sobre las investigaciones o los informes de Reuters.

