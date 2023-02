News Corp, del magnate de los medios Rupert Murdoch, despedirá a 1,250 empleados

EFE.- El grupo mediático News Corp del magnate Rupert Murdoch anunció este jueves que despedirá a lo largo de 2023 a 1,250 personas, que suponen un 5 % de sus empleados, lo que le permitirá “crear una sólida plataforma para crecer en el futuro”.

En la comunicación de sus su resultados trimestrales, News Corp -que engloba cabeceras tan importantes como The Times o The Sun en Reino Unido, o The Wall Street Journal y The New York Post en Estados Unidos- explicó que el aumento de los tipos de interés, combinado con la alta inflación tuvieron un gran impacto en sus negocios, que se unió al “estrés” producido por la pandemia.

Según el presidente ejecutivo, Robert Thomson, esos dos factores -la inflación y los tipos de interés- han perjudicado particularmente su negocio digital inmobiliario y el de editor de libros, dos segmentos que por su carácter muy ligado a lo físico (no virtual) está “sujeto a altas exigencias logísticas”.

Según los analistas, ha pesado en la decisión también el desistimiento el pasado mes por parte de Murdoch de sus planes para fusionarse con Fox Corp, que fue parte del conglomerado mediático del magnate y luego se separó, quedando a su cargo un hijo suyo, Lachlan Murdoch.

