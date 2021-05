No conozco el fideicomiso de Nafin usado para pagarme un abogado: Gustavo de Hoyos

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Alternativas por México y ex dirigente de la Confederación Patronal del República Mexicana (Coparmex), asegura que no conoce el Fideicomiso de Defensa Legal y Asistencia usado por Nacional Financiera (Nafin) para pagarle un abogado y otros servicios de defensa legal.

“No conozco y no tengo ninguna información del Fideicomiso que mencionas. Entonces no puedo expresarme y disculpame por no profundizar en la respuesta, porque no tengo conocimiento”, declaró el empresario a Forbes México.

Al empresario se le preguntó sobre si recibía en beneficio del Fideicomiso de Defensa Legal y Asistencia, el cual fue autorizado el 30 de octubre de 2017 por el Consejo Directivo de Nafin para el pago de uno o varios seguros de responsabilidad para contratarles abogados.

También se le mando una petición de entrevista a José Manuel López Campos, dirigente de la Concanaco Servitur, pero no dio respuesta sobre si es apoyado por el fideicomiso de Nafin.

El Fideicomiso de Defensa y Asistencia Legal fue creado por Féderico Ballí González, director Adjunto de Administración y Finanzas de Nafin, y Nydia Fabiola Brian Sosa, delegado fiduciario General Nafin el 11 de abril de 2018.

“Dichos servicios de defensa y asistencia legal serán prestados a los beneficiarios, que son los integrantes del Consejo Directivo y miembros de los Comités propietarios, suplentes, institucionales o independientes establecidos o previstos por disposición normativa y a todos los servidores públicos, cuando dejen de prestar sus servicios o desempeñar las funciones encomendadas por ley”, señala el Fideicomiso de Defensa Legal y Asistencia de Nafin.

Lee: Nafin paga abogados de Alejandro Díaz de León, Agustín Carstens, Gustavo de Hoyos y más

Los abogados contratados a través del Fideicomiso de Defensa Legal y Asistencia Legal defienden a ex funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, empresarios y trabajadores de Nacional Financiera de las reclamaciones que tengan por objeto de los actos que “realicen, hubieren realizado o se les imputen en el desempeño de sus funciones o actividades al servicio de Nafin y que correspondan al periodo en que hayan realizado dicha función”.

Forbes México publicó que Nacional Financiera (Nafin) paga una asistencia legal y defensa a Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México (Banxico), así como a Agustín Carstens Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), a Gustavo de Hoyos Walther, presidente de Alternativas por México y a más de mil funcionarios y empresarios.

Entre enero y marzo de 2021, Nacional Financiera destinó 14 millones 114 mil pesos en la contratación de abogados para que defiendan a más de mil beneficiarios.

Entre los beneficiarios del Fideicomiso de Defensa y Asistencia Legal están: Ildefonso Guajardo Villarreal, ex secretario de Economía (SE) y asesor económico del candidato a gobernador del PRI y PRD en Nuevo León, así como Pedro Joaquín Codwell, ex secretario de Energía (Sener), y Carlos Manuel Urzúa Macías, ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Otros que reciben apoyo legal son Graciela Márquez Colín, ex secretaría de Economía (SE) y vicepresidenta del Inegi, y Rocío Nahle, secretaria de Energía (Sener).

En la lista del Fideicomiso de Defensa y Asistencia Legal aparecen Gerardo Gutiérrez Candiani y Juan Pablo Castañón Castañón, ex presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como Jorge Enrique Dávila Flores, exdiputado del PRI y ex presidente de la Concanaco, así como José Manuel López Campos, dirigente de la Concanaco.

Lee: Juan Pablo de Botton, nuevo director general de Nafin y Bancomext

Los abogados contratados por Nacional Financiera defienden a Miguel Messmacher Linartas, ex economista en jefe, subsecretario de Ingresos y Hacienda, así como Luis Madrazo Lajous, ex titular de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la SHCP, y Emilio Suárez Licona, ex consultor Jurídico de la SRE y ex titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP.

La ayuda es recibida por Juan Pablo Newman Aguilar, ex titular de la Unidad de Crédito Público y ex director Corporativo de Finanzas de Pemex; Enrique Edgardo Jacob Rocha, ex secretario Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México y ex presidente Instituto Nacional del Emprendedor, y Rogelio Garza Garza, ex subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

El Fideicomiso de Defensa y Asistencia Legal da asesoría a Adriana Tortajada Narváez, ex Directora General de Programas de Emprendedores y Financiamiento de la SE; César Emiliano Hernández Ochoa, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, y Enrique Cabrero Mendoza, ex director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Los abogados asesoran a Rebeca Esther Pizano Navarro, directora General Adjunta de Banca de Empresas de Nafisa, Catalina Bonnefoi Monroy, ex directora General Adjunta de Nafin.

También a Enrique Ángel Nieto Ituarte, Gloria Hortensia Guzmán Serano, Carlos Arturo Noda Martínez, Gerardo Velázquez Tiscareño, María Gabriela Najera Escalante, Luis Felipe Lavin Alanis, María Teresa González Aldeco, Joaquín Martínez Vázquez, Lucia Maricela Ibarra Portilla y otros más.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado