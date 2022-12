No habrá ‘cuesta de enero’; hay que ahorrar, no comprar afecto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confío que en las próximas semanas los mexicanos no sufrirán la “cuesta de enero”, ya que se mantendrá el plan antiinflacionario para mantener el precio de los 24 productos de la canasta básica y se comenzará con la dispersión de recursos para adultos mayores y otros beneficiarios.

No obstante, el mandatario federal recomendó a los mexicanos que en esta época opte por el ahorro y no “comprar afecto” para sus familiares, además de celebrar que haya salud y convivencia.

“Decirle a la gente que no va haber cuesta de enero. Hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre, por lo que nosotros correspondemos a mantener el plan antiinflacionario, que no aumenten los precios, que no haya carestía. Y decía yo que no a ver ‘cuesta de enero’ como era antes.

“Porque empezando enero, empiezan a dispersarse los fondos para adultos mayores y ya vienen con 25% de aumento y eso es una buena noticia. Tenemos que estar aquí el día dos, que es lunes, vamos a informar, ese día se va a dar a conocer que empieza la dispersión de fondos para adultos mayores”, comentó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la mayoría de las tiendas de autoservicio están manteniendo los precios de los 24 productos de la canasta básica por debajo de los 1,038 pesos.

Según José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el plan antiinflacionario evitó una política de control de precios y una inflación superior a 10%.

