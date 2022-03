PRI descarta votar reforma eléctrica antes de elecciones de junio

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que en caso de que los diputados de Morena no permitan cambios a la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, sus legisladores votarán en contra; además, enfatizó que su partido no apoyará a que la reforma sea votada antes de las elecciones del 5 de junio.

“Esa reforma que presentaron en un inicio no ayuda; no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso de las energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales ni garantiza una CFE sólida, firme”, dijo el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En comunicado, el priista recordó que después de que se presentó la iniciativa del presidente López Obrador, el PRI dejó en claro que se tenía que ir al Parlamento Abierto para discutir, escuchar y tener elementos técnicos.

“También fui claro y tajante que para la construcción de acuerdos y consensos, tiene que haber tiempos y momentos. Mientras no haya la construcción de acuerdos y consensos en una iniciativa de reforma que garantice certeza, certidumbre, respeto a todos los elementos del andamiaje jurídico que representa una reforma de este calado, el PRI no iba a acompañar esa reforma”, enfatizó.

Lee también: AMLO pide a Congreso avalar reforma eléctrica como la mandó; contratos se renegociarán, dice

Moreno comentó que los priistas no votarán la reforma antes del proceso electoral del 5 de junio, cuando se renovarán las gubernaturas de seis estados.

“Fui muy claro que nosotros no íbamos a votar esa reforma antes del proceso electoral. Eso es algo muy importante, porque al final del camino, el grupo de Morena insiste en una reforma, en su iniciativa, que está claro ya hoy que esa primera iniciativa técnicamente no es viable y no es posible”.

El dirigente tricolor declaró que Morena ha dicho que tiene disposición a hacer cambios, pero no ha presentado un documento, por lo que expuso que desde Va por México —alianza conformada por el PRI, PAN y PRD— se construirá una propuesta “seria y firme que verdaderamente garantice que baje la energía eléctrica, que haya compromiso con el impulso a las energías limpias, respeto a los compromisos internacionales que tiene México, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que se apoye al sector productivo”.

La próxima semana iniciará en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma eléctrica en comisiones de Energía y Puntos Constitucionales.

Morena propuso que esas modificaciones constitucionales sean avaladas el 13 de abril, que son tres días después del proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada