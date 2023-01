No hay acusaciones, sino realidades sobre fraude en el INE: Adán Augusto López

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha solapado fraudes electorales no son acusaciones, sino realidades.

Desde Hidalgo, el funcionario comentó que por los fraudes electorales respaldados por autoridades electorales es necesario una reforma electoral “a profundidad”, con la intención de que la elección de consejeros electorales no sea por medio de cuotas de partidos.

“Bueno, eso no es una acusación, eso es una realidad y por eso los mexicanos requerimos de una reforma electoral a profundidad, y ya que se acabe el tiempo en que se repartían los consejeros electorales, era el botín de los partidos. Ni modo que no sepan, no quieran que sepan los mexicanos cómo eligieron a Lorenzo Córdova, son cuotas de partidos”, dijo el secretario.

Tras firmar el Convenio de Construcción de la Paz en la entidad, López Hernández comentó que no existe un “pleito” entre el gobierno federal y el INE, y tampoco hay acusaciones “graves” de parte del Poder Ejecutivo, sino lo que existe es una reforma a cinco leyes secundarias.

“Yo no veo que haya un pleito entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral, al contrario, lo que sí hay es una iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral, que ya fue aprobada en el Congreso, fue parcialmente aprobada en senadores. Y ahora estamos a la espera que senadores inicien sesiones para que se discuta el resto”, mencionó el titular de Segob.

