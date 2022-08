No hay nada que nos divida en Morena: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves que el proceso para la elección del candidato de Morena a la presidencia no ha dividido al partido ya que la unidad está por encima de todo.

“No hay nada que nos divida. La unidad en nuestro movimiento está por encima de todo. Ni el proceso de ‘corcholatas’ ni ninguna otra cuestión puede poner en duda la unidad de nuestro movimiento. Tenemos la responsabilidad, está la transformación y el bienestar de México “, dijo al participar en la Tercera Reunión Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados.

Al ser cuestionada por una diputada de Morena sobre las declaraciones de la senadora Lilly Téllez, quien se refirió a ella como “corcholata”, Claudia Sheinbaum mencionó que no le molesta que la llamen así.

“A mí no me ofende el tema de las ‘corcholatas’. No sé a quién le ofenda. Digo, cuando uno está seguro de sí mismo, lo que representa y del movimiento que representa, arriba las ‘corcholatas'”, respondió.

Desde hace meses el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiera como “corcholatas” a los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena, donde destacan la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum; al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y el titular de Gobernación, Adán Augusto López Obrador.

