No voy a pedir licencia como diputado ni dejaré presidencia de San Lázaro: Santiago Creel

El panista Santiago Creel aseguró que no dejará su cargo como presidente de la Cámara de Diputados, ya que de hacerlo, Morena revocará las controversias constitucionales que ha impulsado, como la que interpuso en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de infraestructura.

“No voy a pedir licencia y no lo voy a pedir por dos motivos: el pleno que me nombró esta en receso; entonces, no hay manera. Si me nombró el pleno, tendría que presentar mi renuncia o mi licencia ante el pleno, y lo segundo como ya se dio cuenta Morena de lo que implican las facultades constitucionales del presidente de la Cámara, ahora quieren removerme porque quieren revocar las controversias constitucionales”, dijo el legislador.

Legisladores de Morena y hasta el presidente del partido, Mario Delgado, han insistido que el panista deje su cargo como presidente de San Lázaro y presente su licencia como diputado, ya que aspira a ser candidato presidencial del Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD.

En conferencia en Guanajuato, Creel mencionó que podría pedir licencia como diputado y dejar su cargo como presidente de San Lázaro si le garantizan que un legislador panista lo relevará, pues comentó que la Ley Orgánica del Congreso General establece que a la segunda fuerza política, en este caso al PAN, le corresponde la presidencia en el segundo año de la Legislatura.

Creel también acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer campaña con recursos públicos para beneficiar a las “corcholatas” de Morena, ya que lo tildó se ser el jefe de campaña de los aspirantes presidenciales de su partido.

“Tenemos a un presidente que con recursos oficiales en todas las mañaneras hace campaña para sus aspirantes, hace campaña para tratar de tapar los problemas de violencia, los problemas que tenemos en salud pública, educativos y muchos más”, dijo el panista.

Además, aseguró que es el aspirante más conocido de todos los inscritos en el proceso del Frente Amplio por México y aseveró que encuestas ya lo colocan en un empate técnico con Adán Augusto López y sin tener una sola barda pintada ni espectacular ni eventos con miles de personas.

“Estoy convencido de que, si soy el coordinador, no va haber nadie que pueda sumar y multiplicar de mejor manera a la alianza opositora, porque no se gana solamente con un candidato, se va a ganar cuando se conjuguen las fuerzas políticas y sociales en una misma dirección y en un mismo frente”, manifestó Creel.

