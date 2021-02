Ya se compraron 3 barcos de gas natural para revertir apagones: AMLO

El gobierno compró 3 barcos de gas natural y reforzó la generación eléctrica en plantas de carbón y combustóleo para reponer el servicio en todo el país ante los apagones que se han registrado desde el lunes.

No obstante, los cortes de energía temporales y controlados persistirán a lo largo de la semana, indicó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya estamos comprando gas licuado, se han comprado ya 3 barcos, se van a comprar posiblemente más, para ir resolviendo el problema”, comentó el mandatario en su conferencia matutina ante la falta de gas proveniente de Texas.

El mandatario indicó, con base en el último parte informativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que a las 6:00 horas de hoy se encuentran sin suministro sólo 89,183 usuarios en Chihuahua y Tamaulipas, los cuales representan 0.02% del total de usuarios del país.

Al respecto, elogió a los técnicos de la CFE y calificó el restablecimiento de suministro eléctrico como una hazaña.

López Obrador indicó que la tormenta invernal en Texas frenó la distribución y producción de gas natural, lo que ha impedido la generación eléctrica en México.

“Nosotros estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas, estamos echando a andar plantas de combustóleo, con carbón para enfrentar la emergencia y se está llevando a a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía de manera permanente sino que se pueda organizar que haya apagones periódicos temporales de 30 minutos”, justificó en la conferencia matutina.

Además, negó que se trate de alguna represalia de parte de las empresas de Estados Unidos contra el gobierno mexicano.

“No hay ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos. Es que es grave la situación que tienen en Texas y no tienen gas, y el que hay aumentó mucho de precio”, sostuvo.

El presidente resaltó que quizás hacia el jueves o el fin de semana se pueda restablecer por completo el servicio, según mejore el estado del tiempo, aunque sostuvo que ya se está previendo esta situación.

Desde la mañana del lunes, a causa del impacto de una tormenta invernal que causó nevadas en la región, se interrumpió el servicio eléctrico en la zona norte del país. La CFE aseguró que la baja del servicio se debió a la suspensión del suministro de gas natural desde Texas.

De acuerdo con información local, en ese estado de Estados Unidos también se han presentado apagones a causa del mal tiempo, pues se congelaron pozos y turbinas generadoras.

“Varias estimaciones apuntan a que cerca de la mitad de la producción de gas natural del estado se ha interrumpido debido a las extremedamente bajas temperaturas, mientras la congelación de componentes en plantas de energía por quema de gas natural ha forzado a varios operadores a apagarse”, refierió el periódico Texas Tribune.

