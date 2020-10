AMLO reconoce polémica por fecha 12 de octubre; insiste en disculpa de España

EFE.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes el 12 de octubre como una fecha “muy polémica” e insistió en que el próximo año España debe disculparse con los pueblos indígenas por los 500 años de la conquista del actual México.

“Se trata de una fecha muy polémica de confrontación de ideas y también de confrontación política”, expresó el mandatario en conferencia de prensa tras ser cuestionado sobre la manifestación que estaba convocada este lunes para tumbar la estatua de Cristóbal Colón del centro de Ciudad de México.

Aunque el gobierno capitalino retiró dicha estatua este fin de semana para restaurarla, el presidente hizo un llamado a “resolver estas diferencia de forma pacífica y no desquitarse con las estatuas y las esculturas”.

López Obrador subrayó que la gesta de Colón “es un proceso que todavía está a debate” y pidió que “cada quien busque información” sobre el 12 de octubre.

El mandatario expresó que este lunes “seguramente en Madrid hay una ceremonia”, en referencia a la celebración de la Fiesta Nacional de España, y recordó que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) estuvo un 12 de octubre en estos festejos.

“Allá sí se conmemora esta fecha, aquí ya no. Pero sí es importante que se conozca lo que sucedió o tener información sobre lo que sucedió en este encuentro, descubrimiento o como se le pueda llamar”, dijo López Obrador.

En ese sentido, insistió en que tanto España como el Estado mexicano deben “ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación” el próximo año, cuando se cumplen 500 años de la conquista por parte de Hernán Cortés.

“Se piensa que todo esto sucedió hace mucho tiempo y ya se olvidó, pero no. Es mejor que todos con humildad ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y que se inicie una etapa nueva en nuestras relaciones”, subrayó López Obrador.

Opinó que cuando el año pasado mandó una carta al rey Felipe VI de España exigiendo disculpas por la conquista “se malinterpretó” sus intenciones, y propuso que “se vuelva a analizar para que el año próximo se lleve a cabo esta ceremonia”.

Dijo que hay que hacer “un compromiso de no repetición, de que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades” y decir “no al colonialismo, no al sometimiento y no a la negación”.

Además, subrayó que quiere reivindicar la “grandeza” de los pueblos prehispánicos para desacreditar la visión de “salvajes y bárbaros” que existe “en los libros de texto de algunos países”.

Recientemente, López Obrador presentó un plan para conmemorar en 2021 los 200 años de la independencia de México (1821), los 500 años de la conquista del actual México (1521) y los 700 años de la fundación de Mexico-Tenochtitlán, actual Ciudad de México (1321).

Con esta gran ceremonia en el horizonte, el presidente envió la semana pasada a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, a París y a Roma para “conseguir” códices y otras piezas históricas relacionadas con la conquista con la intención de exhibirlas en México el próximo año.

Además, envió una carta al presidente de Italia, Sergio Mattarella, para que preste a México el Códice Florentino y el Códice Cospi, y una misiva al papa Francisco para que la Iglesia Católica también ofrezca una “disculpa pública” a los pueblos indígenas por las “atrocidades” de la conquista.