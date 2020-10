Las estrategias de Samuel García para ‘sacar adelante’ a Nuevo León

Durante la presentación de su libro “Nuevo León frente a la pandemia”, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda, planteó 81 políticas públicas que se deben implementar con urgencia para que Nuevo León “pueda salir de los problemas que arrastra desde hace años”.

El legislador explicó que son 12 proyectos los que impulsarán el desarrollo en su entidad: nueva Constitución; un hub aeroportuario, carretero y ferroviario; una carretera Interserrana y la carretera La Gloria Colombia; un plan hídrico; y reestructura del transporte público; Agencia de Calidad del Aire, un Gran Parque Nuevo León, refundar la Fuerza Civil, construir Líneas 4 y 5 del Metro, tren Rápido de Monterrey a San Antonio, tren suburbano de pasajeros y conformar un Sistema Integral de Tránsito Metropolitano.

Asimismo, García Sepúlveda declaró que sólo si se renegocia el Pacto Fiscal, o que Nuevo León salga de él, será posible llevar a cabo los proyectos antes mencionados.

“Yo firmemente creo que es la única solución para que el Estado salga adelante, replantear o renegociar el convenio, porque por más ideas o proyectos, si no hay dinero quedarán en letra muerta”, mencionó.

Ante la pregunta sobre si este libro es una plataforma para impulsar su carrera política durante las próximas elecciones a celebrarse en junio de 2021, el senador aseguró que no se aprovechará de ello para promocionar su imagen.

“La ley electoral señala que un acto anticipado es pedir el voto o pedir o que no voten por alguien, podrán hojear todas las hojas y no se habla nada de campañas, no se habla de voto, no se habla de nada ilegal, sólo son 9 años de esfuerzo y en qué se puede reflejar el dinero”, indicó.

