El 41% de reclutadores da más valor a estudios presenciales al contratar: sondeo

El 41% de reclutadores da más valor a los estudios presenciales para contratar personal y a 34% le es indiferente la modalidad, de acuerdo con un sondeo de la Asociación de Internet MX (AIMX) y OCC.

No obstante, para el 43% de los reclutadores la modalidad de estudio no es relevante para una promoción o un aumento de sueldo.

El estudio “Educación en línea en México 2023” tiene el objetivo de informar sobre hábitos, necesidades, motivaciones y obstáculos a los que se enfrentan los internautas mexicanos para continuar con su preparación académica, así como sus percepciones y opiniones con respecto a las modalidades de estudio en línea, mixta y presencial.

Al indagar en una base de 356 reclutadores del país sobre los factores a los que le dan más valor al momento de seleccionar personal, 54% asegura que recluta por competencias y habilidades, 44% lo hace de acuerdo con el perfil que busca y solo 2% recluta por los estudios realizados.

Cabe destacar que 85% de las empresas otorga programas de capacitación constante para sus colaboradores, 3 de cada 10 tienen plataformas de formación en línea o mixtas gratuitas para sus empleados e imparten oferta educativa propia.

Asimismo, 7 de cada 10 de los reclutadores están de acuerdo en que la capacitación que ofrecen en sus centros de trabajo impacta fuertemente en el plan de carrera y crecimiento de los colaboradores y 85% asegura que les permite escalar posiciones.

75% de internautas estudia o está interesado en hacerlo

En cuanto a los más de 3,600 internautas que integraron la muestra del informe, 75% aseguró que está estudiando o está interesado en estudiar. El porcentaje restante que no está estudiando dice no hacerlo por falta de dinero (39%), este factor tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales en comparación con 2022. Además, 21% no tiene planes de estudios por falta de interés y ese mismo porcentaje por falta de tiempo, entre otras razones.

Al indagar sobre los factores que consideran los internautas para decidirse por cierta oferta educativa, 5 de cada 10 destacan que la oferta debe estar relacionada con su formación académica o laboral (51%), otros mencionan que debe ayudarlos a obtener empleo en otra empresa (33%), que vaya de acuerdo con la oferta laboral actual (27%), que se relacione con lo que será el futuro del mundo laboral (26%) y que les permita encontrar un empleo (26%).

La flexibilidad en el plan de estudios y horarios (26%) sigue siendo el aspecto más importante para que los internautas continúen con su preparación académica. Otros factores relevantes al momento de elegir una oferta son contar con profesores de calidad (14%), contar con un plan de estudios enfocado en el mercado laboral y aprender sobre casos prácticos (12%).

De acuerdo con los internautas, las empresas grandes son las que impulsan en mayor medida la capacitación de los colaboradores (aunque son 5 de cada 10 los que aseguran que su empresa grande no lo hace), en tanto que las MiPyMEs deben fortalecerse aún más en ese aspecto.

Es importante destacar que internet continúa siendo el principal medio por el que los internautas se informan de las ofertas educativas (58%), sin embargo, 18% de los estudiantes han optado por acudir presencialmente a la institución por información. Otro 12% busca informarse a través de mensajes instantáneos de WhatsApp.

En cuanto a la preferencia por la modalidad de estudios, 45% de los que ya estudia o desea hacerlo en los siguientes meses lo quiere hacer en línea. Otro 30% desea estudiar bajo modalidad mixta y solo 25% de manera presencial.

Entre las ventajas de la modalidad en línea y mixta destacan: la disponibilidad de la plataforma en todo momento, la flexibilidad de horarios y el costo accesible. En cuanto a las ventajas de la modalidad presencial destacan la cercanía a su casa o trabajo y la calidad de los programas.

Relacionado a la inversión económica que representa estudiar bajo diferentes modalidades, la educación en línea es la más accesible, pues se estima un gasto promedio de $4,700 pesos al mes, cuando el gasto promedio en estudios presenciales puede estar aproximadamente en los $6,300 pesos mensuales.

La percepción sobre el valor de la oferta educativa difiere entre las tres modalidades. Los internautas perciben que la modalidad presencial es más valorada por las empresas, otros perciben que la modalidad en línea ofrece un claro valor de flexibilidad en el estudio y finalmente, la modalidad mixta permite el intercambio de opiniones entre profesores y alumnos, sacando mayor provecho del estudio.

Prefieren universidades sobre MOOC’s

Cabe resaltar que al estudiar bajo la modalidad en línea hay mayor preferencia de parte de los internautas por hacerlo en universidades (57%), sin embargo, crece el interés por la opción de MOOC´s (cursos masivos y abiertos) con un 25% de preferencia.

“Vemos una tendencia por contratar y dar más valor a las competencias y habilidades que los candidatos tienen para desempeñar un puesto de trabajo que a los estudios realizados, la modalidad y la institución educativa. Sin embargo, debemos aprovechar la flexibilidad que otorgan las plataformas educativas en línea para avanzar en nuestra preparación académica, mientras nos mantenemos competitivos para buscar un empleo o para desarrollarnos en el actual”, comentó David Centeno, subdirector de estrategia de OCC.

Pablo Corona, presidente de la Asociación de Internet MX, destacó el impacto que tiene la educación en línea tanto en los programas de educación formal a todos los niveles, como en los de educación informal o continua para adquirir conocimientos actualizados que permitan a los estudiantes conseguir o mejorar los puestos laborales con los que cuentan.

