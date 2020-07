Comercios del Centro Histórico cerrarán el fin de semana por no respetar medidas sanitarias

Autoridades de la Ciudad de México indicaron que los comercios del Centro Histórico permanecerán cerrados durante este fin de semana, al igual que las estaciones Zócalo y Allende del Metro, puesto que comerciantes y compradores no respetaron las medidas sanitarias tras la apertura el martes pasado.

La secretaría de Gobierno de la CDMX, Rosa Icela Rodríguez, explicó que se han realizado visitas de supervisión en cada uno de estos lugares y hasta el día de hoy sólo han hecho apercibimientos a los encargados para que respeten las medidas de protección sanitaria al interior y al exterior de sus establecimientos.

Durante la primera semana de reapertura gradual en esta zona, refirió que detectaron que el 50% usaba careta, el 95% tenía cubrebocas, el 55% tomaba la temperatura, el 60% usó el tapete sanitizante o jerga húmeda y el 75%, el gel sanitizante.

Lee también: CDMX seguirá en semáforo naranja; centros comerciales reabrirán el miércoles

Además, el 40% implementó las filas de acceso y dosificación de gente, el 60% instaló señalética interna, el 90% respetó el horario de cierre a las 5 de la tarde y el 70% cumplió con la sana distancia al interior de los locales.

“El 25% de los establecimientos ubicados en la calle de Pino Suárez abrió el día que no le correspondía; el 30% de los ubicados en Regina también abrió cuando no le tocaba; en calles como Uruguay y Mesones un importante número de establecimientos no atendió el uso de caretas para sus empleados”, añadió.

En conferencia de prensa virtual, Rodríguez refirió que establecimientos como farmacias, bancos y tiendas deportivas no dosificaron a su clientela en el acceso. Al igual, sobre la cuadra Bolívar, el 42% de locales no indicó la entrada y salida del lugar, lo cual no permitió la sana distancia.

Incluso, apuntó que las plazas de los Lentes y la número 20 iniciaron operaciones aunque la indicación era que retoman actividades hasta el lunes de la siguiente semana.

Sin embargo, Rodríguez Velázquez también hizo un reconocimiento a los establecimientos que sí atendieron las medidas de prevención entre la población y trabajadores.

Ante este panorama, detalló que decidieron implementar nuevas disposiciones para estos comercios, las cuales se publicarán hoy como un decreto, con la finalidad de proteger la salud de la ciudadanía.

“Se establecen sanciones específicas de cada omisión, por ejemplo: habrá suspensión de actividades hasta de 15 días a los comercios que incumplan con las medidas sanitarias. También habrá cierre de acceso a la cuadra correspondiente, en caso de que un 30% de los comercios instalados incumplan con las medidas sanitarias”, apuntó.

Sigue toda la información sobre la Ciudad de México

Por su parte, la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, recordó que es necesario revisar las características de operación del Centro Histórico puesto que puede llegar a recibir hasta 1 millón de personas al día.

“El día de ayer se desbordó la asistencia al Centro Histórico y además muchos negocios no cumplieron con las medidas sanitarias.

Aclaró que el cierre de estos negocios durante el fin de semana no es un castigo, sino una oportunidad para revisar y rediseñar la manera en que se generan el contexto para un regreso a las actividades económicas.

“También son pruebas que hacemos entre todos, la ciudadanía, los comerciantes, los negocios. Hay quien no actúan adecuadamente y tienen que haber sanciones, pero entre todos tenemos que generar las condiciones para poder retornar a las actividades económicas”, comentó.

Comercio informal

Respecto a las medidas para el comercio informal, Shenibaum acotó que este fin de semana trabajarán con las alcaldías de la ciudad para hacer una revisión sobre la operación de tianguis y mercados.

“Hay medidas muy serias que se van a tener que cumplir. La Secretaría de Gobierno con la Secretaría de Seguridad Pública trabajan para que se cumplan las medias, la mayoría de las organizaciones ha cumplido, sólo una organización la que no acató las disposiciones y también habrá las sanciones correspondientes”, dijo.

En tanto, Rodríguez refirió que algunos vendedores informales “torean” a las autoridades que vigilan las calles del centro histórico donde no está permitido realizar este tipo de venta.

Lee también: Chili’s reabre restaurantes en CDMX con bonos y promociones

Abundó que generalmente se retiran de manera voluntaria alrededor de 2,000 personas sobre esta zona cuando se realizan los operativos, de los cuales un aproximado de 60 individuos son remitidos ante el juez cívico, así como una retención de su mercancía.

Sin embargo, relató que el día de ayer fueron aproximadamente 200 personas las que se pusieron a disposición de las autoridades de seguridad pública por este tema, aunque el resto está acatando las reglas

“Van a tener y seguimos abiertos a la mesa de diálogo, para hacer acuerdo que nos beneficie. No estamos en contra del comercio en vía pública, tienen necesidad muchas familias de vivir y es un trabajo no asalariado pero un empleo, pero queremos que haya orden, medidas contra los contagios y también seguridad en las zonas”, sentenció.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado