Educación a distancia, el difícil reto para escuelas públicas del país

Las escuelas públicas de educación básica retomarán clases para los niños, niñas y adolescentes, pero lo harán, de acuerdo con los planes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de una plataforma digital o programas televisivos ante las medidas de distanciamiento social impuestas para contener la propagación del coronavirus Covid-19.

Expertos en la materia pronostican un escenario de retraso académico en los alumnos de escuelas publicas, si se toma en cuenta que menos de un tercio de la población total de los hogares de menores que asisten a escuelas de gobierno cuentan con conexión a internet, la carencia de contenidos educativos multimedia y la falta de capacitación de los docentes para el uso de las herramientas digitales.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares de 2018 elaborada por INEGI apunta que 50.9% de los hogares en el país están conectados a internet en tanto que 45.4% cuentan con una computadora. Sin embargo, esta proporción podría ser menor al reducir el universo a familias con hijos en escuelas públicas, afirma David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

La educación a distancia impartida por la SEP se concentra en el programa Aprende en Casa que, además de integrarse en una plataforma web, también se distribuirá a través de canales de televisión abierta y radio, aunque hasta el momento las autoridades no han detallado la fecha en la que los contenidos se propaguen por estos dos últimos medios más tradicionales.

“Pensando en el momento de aprendizaje del hogar, el tema de la conectividad no es sencillo por el costo que tiene (…) calculamos que de cada cuatro alumnos en este nivel, tres no van a poder utilizar la computadora o todo el tiempo o en su casa no pueden contratar la conectividad o no la pueden compartir con los hermanos”, advierte el especialista.

En ese sentido, la propuesta de distribuir cuadernillos de enseñanza en casa por parte de la SEP podría ser una buena medida aunque habrá alumnos a los que de todos modos no lleguen este tipo de soluciones por vivir en localidades lejanas, advierte Calderón.

Maestros, pieza clave de aprendizaje

“La autoridad federal aspira a asegurar los aprendizajes clave, lo cual es una buena opción, pero sólo los maestros de cada grupo sabe cuál es el avance real de su grupo y la situación especial de algunos alumnos”, apunta.

Por ello es vital el acompañamiento de los docentes en el aprendizaje de los alumnos, sin embargo, la mayoría de ellos carecen de las habilidades básicas de conexión.

De hecho la capacitación para integrar a los profesores a herramientas digitales que conforma parte del plan de la SEP “apenas comenzaba”.

“El plan de la SEP hace que los profesores es de abril hasta julio, los maestros se preparen para volverse docentes en una plataforma digital, se trata de reconvertir todas las capacidades de los matreros mexicanos a lo digital en dos meses

“Es muy claro que durante estos dos meses los profesores tendrán que aprender y sobre la marcha intentar cosas con sus alumnos, apenas le están haciendo cuentas institucionales a los maestros, de un proyecto que se plateó hace cuatro años”, explica el presidente de Mexicanos Primer.

Bajo este panorama será necesario que el ciclo escolar 2020-2021 los profesores se integren a los mismos grupos para evaluar las carencias de aprendizaje de los alumnos que dejaron de ver la primera mitad del año e integrar jornadas ampliadas en las escuelas.

“Sin una interacción con el profesor el efecto de aprendizaje verdadero es limitado, por eso la siguiente etapa deberá ser de reforzamiento y nivelación porque van a llegar muy desiguales tus alumnos (…) esa regulación es más factible que la haga el maestro que ya los conoce y no otro maestro diferente”, apunta.

