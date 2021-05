Ellen DeGeneres anunció que pondría fin a su programa de entrevistas diurno luego de la temporada 19, esto en una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter. El programa ha sido una fuente de ingresos para la comediante: gana más de 50 millones de dólares (mdd) cada año con el programa, de acuerdo con estimaciones de Forbes.

Sin embargo, se enfrentó a una controversia durante el último año, principalmente después de un informe de Buzzfeed News sobre el ambiente de trabajo tóxico en el programa, ya que exempleados alegaron racismo e intimidación, lo que chocó con la imagen impecable de DeGeneres como la “reina de la bondad”.

Esto fue el inicio del final, pues siguió una caída en las calificaciones: los primeros seis meses de la temporada actual vieron caer las calificaciones más del 40%, o de un promedio de 2.6 millones de espectadores la temporada pasada a 1.5 millones para la actual, de acuerdo con un informe del New York Times.

Eso la coloca firmemente detrás de los líderes de charlas diurnas Dr. Phil y Live with Kelly y Ryan, y en el mismo barco que las presentadoras Kelly Clarkson y Wendy Williams.

DeGeneres platicará la decisión con Oprah Winfrey en el programa del jueves, pero le dijo al Hollywood Reporter que “ya no es un desafío”. DeGeneres ha señalado que la próxima temporada, que la lleva al final de su contrato actual, probablemente sea la última.

Esos indicios llegaron incluso antes de que surgieran los detalles de la supuesta toxicidad en su set durante el verano, lo que llevó a una investigación interna y al despido de tres de los principales productores.

Durante casi dos décadas, el programa sindicado de DeGeneres ha sido un monstruo para la distribuidora WarnerMedia, la cual Forbes estima que ganó alrededor de 35 mdd anuales del programa en los últimos años, así como para las redes en las que se emitió. También para la estrella, gracias a un acuerdo que le dio más de la mitad de las ganancias del programa.

Todo eso se detuvo esta temporada, y la firma de investigación Kantar informó que los ingresos por publicidad cayeron un 20% a 105 mdd desde su estreno en septiembre hasta enero. La temporada pasada recaudó 131 mdd durante el mismo período, incluso con el declive, sigue siendo un programa altamente rentable que todavía tiene una prima entre los anunciantes.

“Aunque todas las cosas buenas deben llegar a su fin, todavía tienes la esperanza de que las cosas realmente grandes nunca llegarán“, declaró Mike Darnel, presidente de Unscripted TV de Warner Bros en entrevista para The Hollywood Reporter.

Después de iniciar como comediante, DeGeneres saltó a la fama a través de su programa titulado Ellen que se lanzó en 1994. Nueve años después, debutó su programa de entrevistas, lo que la elevó a un nombre familiar, al mismo tiempo que la convirtió en la segunda presentadora abiertamente gay de un programa de entrevistas después de Rosie O’Donnell. Durante las últimas dos décadas, su set ha recibido con regularidad a celebridades, políticos y sensaciones de internet.

Ha aprovechado su popularidad sumando una fortuna de 370 mdd, según estimaciones de Forbes. En los últimos años, ha ganado más de 80 mdd cada año. Si bien la mayor parte proviene de su programa de entrevistas, también gana ocho cifras al año produciendo y presentando programas como Ellen’s Game of Games, Little Big Shots y Ellen’s Next Great Designer.

Tiene líneas de productos en PetSmart y Bed, Bath & Beyond, además ha acumulado una impresionante colección de bienes raíces, que incluye casas en todo el sur de California; su propiedad de 27 mdd en Santa Bárbara no parece un mal lugar para tomar un descanso y pensar en su próximo movimiento.

Por: Madeline Berg

