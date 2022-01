Estas son las pruebas Covid-19 que venden en Facebook sin aval de Cofepris

La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México identificó nueve marcas de pruebas Covid-19 que se venden en Facebook pese a no estar aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La Secretaría de Salud local llamó a la ciudadanía a que no compre las pruebas Covid-19 que se ofertan en Facebook porque representan un riesgo para la salud ya que se puede tratar de “pruebas falsificadas o apócrifas y por ende sus resultados no son confiables”.

“Se pudieran dar falsos negativos y quienes tengan el virus SARS-CoV2, sin saberlo, propagar la enfermedad entre sus familiares”, advirtió la dependencia capitalina.

Ayer, la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a no comprar las pruebas que se venden en dicha red social.

“Se exhorta a que si conoce de la venta ilegal de pruebas rápidas, lo denuncien en la página de internet de Cofepris”, apuntó la Secretaría de Salud en un comunicado de prensa.

Las marcas que hasta este momento se han identificado como no autorizadas por Cofepris y que son ofertadas en Facebook, según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México son:

Denominación : REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE (SWAB). Fabricante : Hangzhou Realy Tech Co., Ltd

: REALY NOVEL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) ANTIGEN RAPID TEST CASSETTE (SWAB). : Hangzhou Realy Tech Co., Ltd Denominación : KIT DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (ANTÍGENO/FRONTO NASAL). Fabricante : SZYBIO Life Origin Biotech

: KIT DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS (ANTÍGENO/FRONTO NASAL). : SZYBIO Life Origin Biotech Denominación : PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS SARS-COV-2. Fabricante : AMUNET

: PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS SARS-COV-2. : AMUNET Denominación : SARS-COV-2 IgG/IgM RAPID TEST. Fabricante : ZHUHAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD.

: SARS-COV-2 IgG/IgM RAPID TEST. : ZHUHAI LANGFENG BIOTECH. CO., LTD. Denominación : FASTEP: COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device. Fabricante : Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.

: FASTEP: COVID19 IgG/IgM Rapid Test Device. : Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd. Denominación : VIVADIAG: SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST. Fabricante : VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd.

: VIVADIAG: SARS-COV-2 AG SALIVA RAPID TEST. : VivaChek Biotech (Hangzhou) Co. Ltd. Denominación : HOTGEN COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST VE1 (SELLBEST). Fabricante : Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd

: HOTGEN COVID-19 ANTIGEN SCHNELLTEST VE1 (SELLBEST). : Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd Denominación: ONE STEP TEST FOR SARS-COV-2 ANTIGEN. Fabricante: Getein Biotech, Inc

En su comunicado de prensa, la Secretaría de Salud había incluido la prueba COVISTIX (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 Virus in Nasal Swab), de fabricante Sorrento Therapeutics, sin embargo, en una nueva versión que se compartió más tarde dicho producto fue retirado del listado

La demanda de pruebas rápidas y PCR se disparó con el ascenso de la cuarta ola de contagios de Covid-19 provocado por el avance de la variante Ómicron, que si bien no se ha demostrado que sea más grave, sí es más viral.

Las autoridades sanitarias han recomendado que ante la presencia de síntomas, se asuman como positivos a Covid-19 y se aíslen sin la necesidad de hacerse una prueba para confirmar o descartar la presencia del SARS-CoV-2.

Sin embargo, las personas con síntomas y sin prueba han salido en busca de una para comprobar ante sus empleadores que son casos positivos y con ello justificar la falta y por consiguiente tramitar la incapacidad temporal para el trabajo.

Sheinbaum Pardo dijo en días pasados que el 40% de las personas que buscan hacerse una prueba correspondían a personas a las que sus empleadores les exigen un resultado positivo para poder ausentarse del trabajo debido a los síntomas asociados a Covid-19.

El director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mauricio Hernández, explicó en su cuenta de Twitter que en las últimas semanas se registró una cifra récord de 92,967 solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo, la cifra más alta en lo que va de la pandemia, con un incremento de 460%.

Durante los últimos 2 años se observan 3 picos máximos de ITTs:

1: Semana 30 de 2020 (48mil, Ancestral)

2: Semana 22 de 2021 (71mil, Gamma, Beta)

3: Semana 32 de 2021 (81mil, Delta)

Inicia semana 2 de 2022 (92 mil) con aumento de 460% en las últimas 2 semanas. 2/6 pic.twitter.com/MlEVCEdpPF — Mauricio Hernández (@MHernan_) January 12, 2022

Dio cuenta de los tres picos anteriores de incapacidades: en la semana 30 de 2020 con 48,000 solicitudes; la semana 22 de 2021 con 71,000, asociadas a las variantes Gamma y Beta; 81,000 en la semana 32 de 2021 asociadas a la variante Delta y más de 92,000 en las últimas dos semanas, asociadas a la variante Ómicron.

