“¿Mami, me alcanzará para otra lechita?”, pregunta Clara, tiene 10 años y leucemia linfoblástica aguda contra la que lucha desde hace dos años y ahora también con la escasez de medicamentos oncológicos, la menor toma una bolsa de leche en polvo y al vaso con agua no cae ni una mota, está vacía, igual que su casa que se fue quedando sin muebles. Su madre, Jenifer, la mira tratado de consolar a la pequeña: “en la noche, cuando llegue tu papá compramos”.

Clara Serrano. Foto: © Oswaldo Ramírez 06 de julio 2021

El papá de Clara trabaja elaborando ladrillos rojos en Ixtapaluca y Jenifer vende manzanas por la tarde para obtener un ingreso extra con la esperanza de que Clara le gane la batalla al cáncer, aunque asegura que a pesar de la venta de muebles y pertenencias no consiguen obtener los medicamentos en farmacias.

Clara es una de las miles de niñas y niños en México que no tienen acceso a los medicamentos oncológicos completos a causa de la nueva estrategia impulsada por el gobierno para garantizar el abasto de medicamentos, tras asegurar fallas en el proceso de proveeduría con el sector privado.

“Hay ocasiones en que nos falta la vincristina, elaspar, metotrexato, prednisona y metaputurina que son básicos para su tratamiento, pero cada lunes que nos toca quimioterapia la doctora trata de hacérsela aunque no sea con el que a ella le toca de protocolo; si no hay vincristina le mete metotrexato y viceversa. Eso le afecta tal vez no en este momento pero en el futuro puede recaer”, explicó Jenifer Serrano García madre de la menor en entrevista para Forbes México mientras le sonríe a Clara, quien escogió portar un vestido de princesa durante la conversación.

Jenifer y Clara Serrano. Foto: © Oswaldo Ramírez 06 de julio 2021

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (​AMANC) del 11 de diciembre de 2019 al 11 de diciembre de 2020 se acumularon 2,190 decesos de menores de edad con cáncer, causados por la detección tardía, falta de acceso oportuno a los tratamientos médicos y complicaciones propias de la enfermedad.

La madre de la menor, Jenifer Serrano comenta que el 28 de agosto de 2019 su vida cambió luego de que Clara fuera diagnosticada con leucemia y los meses próximos no mejoraron tras sufrir la escasez de medicamentos así como el confinamiento derivado de la pandemia de Covid-19.

“Clara está consciente de que hay veces que no se le mete el medicamento que es y que ella se tiene que cuidar mucho más que otros niños; necesita más cuidado porque no le dan las medicinas en tiempo y forma. Ella sabe que se le bajan las defensas y que tiene reacciones diferentes según la medicina y cualquier síntoma de alarma me lo tiene que decir“, agrega Jenifer.

Jenifer y Clara Serrano. Foto: © Oswaldo Ramírez 06 de julio 2021

Te puede interesar: Pacientes oncológicos sufren la falta de medicamentos, diagnóstico y atención: expertos

En cuanto a las declaraciones realizadas el pasado 26 de junio por parte del ​​​​​​​Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell sobre que ‘la idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista’, la madre de Clara declaró:

“No son pocos, son miles de niños con cáncer y sobre lo que dijo López-Gatell considero que es una persona muy ignorante ante la situación porque si se supone que ha estudiado y está al frente de la Secretaria de Salud no entiendo su comentario“, agrega mientras asegura que son cientos de niños con cáncer los que viven en la misma situación.

Además reiteró que las manifestaciones de los padres de niños con cáncer, como la más reciente realizada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pretenden dar voz a la escasez de medicamentos oncológicos registrada desde el 2019.

“No somos un partido político, nadie nos manipula ni nos maneja; somos papás y mamás que luchamos todos los días, no nada más en el hospital sino también en la Secretaría de Salud pidiendo medicamentos y quiero decirle a las autoridades que tengan más empatía hacia los niños con cáncer que apenas empiezan su vida y no se me hace justo que el gobierno no apoye a sus niños que son el futuro de México”.

Clara Serrano. Foto: © Oswaldo Ramírez 06 de julio 2021

La pandemia de Covid-19 representó para Clara, la menor de 10 años un aislamiento a causa de su condición de salud, traducido en ansiedad y miedo, alimentado también por los efectos secundarios del medicamento elaspar.

“Mi mayor temor es que cuando termine sus quimioterapias no se haya ido 100% el cáncer porque una vez que concluya esto ella pasa a vigilancia y si en uno o dos años vuelve a recaer va a ser por los medicamentos porque no se dio en su tiempo y forma, es mi mayor miedo“, finalizó la madre de la menor.

Actualmente Clara ha recibido la mitad de las quimioterapias, exactamente se encuentra en la semana 61 de 121 y se espera que las concluya en septiembre de 2022 de no presentar alguna complicación de salud.

“Si Clara está mal, toda la familia está mal y mi hija no es un número”, aseguró Jenifer mientras tomaba de la mano a Clara, su única hija.

Jenifer y Clara Serrano. Foto: © Oswaldo Ramírez 06 de julio 2021

Suscríbete a Forbes México