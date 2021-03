El mundo se está ahogando en desechos por la economía lineal: experto

En México la mala gestión de desechos no solo afecta la salud pública sino que amenaza la biodiversidad, se estima que cada habitante arroja aproximadamente 1.2 kg de basura por día, cifra que aumenta a causa de los desechos provenientes de cubrebocas, guantes y equipo de protección médico a causa de la pandemia de Covid-19.

“Lo que más nos preocupa es que el mundo se está ahogando en desechos; sobre todo porque hay un sistema de un modelo de economía lineal que es completamente tóxico; donde extraemos del planeta, producimos y después desechamos”, explicó Alain Pescador, Director General de What Design Can Do (WDCD).

Del 17 de marzo de 2020 al 7 de enero de 2021, cada día se están depositando cerca de 14 a 15 millones de toneladas de residuos Covid-19, en los desechos sólidos urbanos, de acuerdo con datos del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Ante esto, fue lanzado el No Waste Challenge (Desafío Global Basura Cero), presentado por What Design Can Do y la Fundación Ikea, que consiste en un concurso en donde se premiarán a tres proyectos que brinden soluciones para reducir la basura y desperdicios, además de repensar el ciclo de consumo y producción.

Se espera la aplicación de más 150 proyectos a nivel nacional y la fecha límite para aplicar es el 20 de abril de 2021. De igual forma, el directivo reiteró que concurso ha dado fruto a proyectos como Ecolana: el primer mapa digital que conecta a usuarios con centros de acopio y reciclaje.

“La aplicación de los proyectos es viable y el claro ejemplo es Ecolana y ahora trabaja con empresas para ayudar en el proceso de poder llevar a los productos que terminan desechos de las marcas a centros de acopio y reciclaje y posteriormente, reintegrarlos a la economía circular”, explicó Pescador.

Así mismo, el experto reiteró que el proyecto cuenta con el apoyo del gobierno federal y local, lo cual lo hará aplicable en México.

“En gobierno federal tenemos una alianza con al Secretaría de Relaciones Exteriores que lleva todo el Acuerdo de París y el cumplimiento de la Agenda 2030 y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum impulsó aproximadamente hace un año el Plan Basura Cero y Economía Circular y el No Waste Challenge se suma a esos esfuerzos”, reiteró el Director General de What Design Can Do.

