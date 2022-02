ONU-DH y SIP condenan asesinato del periodista Heber López

EFE.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenaron este viernes en un comunicado el asesinato del periodista Heber López en el estado de Oaxaca.

“El asesinato de Heber López pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes ejercen la actividad periodística lejos de los centros urbanos más grandes. Es fundamental que autoridades y sociedad respalden la imprescindible actividad periodística que permite que todas las personas tengamos acceso a información plural”, expresó Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH en México.

López, quien fue asesinado a tiros el jueves en su oficina, era director del portal Noticias Web y su muerte fue confirmada por su hermano Irving López Vásquez, quien también se desempeña como comunicador.

“El periodista Heber López Vásquez contaba con una reconocida trayectoria en la zona habiendo trabajado en diversos medios y fundado su propio medio digital, Noticias Web, el cual proveía de información local, incluyendo temas de política y corrupción, con una destacable cobertura en la zona”, expresó la ONU-DH.

Irving dijo que su hermano “se encontraba con su hijo cuando fue asesinado” al tiempo que exigió justicia por su crimen.

De acuerdo con la organización Artículo 19, el comunicador había denunciado agresiones en su contra a esta organización en el año 2019.

“El asesinato del señor Heber López, como otros asesinatos de periodistas, no sólo acalla una voz, sino que atemoriza a todas las personas que ejercen el periodismo en la región del Istmo de Tehuantepec. Es necesario reaccionar frente a este terrible acto y garantizar condiciones para que las y los periodistas no se pregunten antes de publicar una nota si esas palabras pueden ser el detonante de una amenaza o una agresión”, añadió Peña.

Además, el organismo consideró que, aunque la detención de dos personas por su posible relación con el caso puede ser importante, la investigación debe ser realizada “con los más altos estándares de debida diligencia, lo que implica agotar todas las líneas de investigación, incluida la vinculación de este ataque con la actividad periodística del señor López”.

Demandan acciones para proteger a periodistas

En este sentido, la ONU-DH llamó a las autoridades mexicanas a impulsar acciones preventivas para proteger a los periodistas, además de a la familia de López y los posibles testigos del asesinato.

A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió de nueva cuenta hoy, “con mayor énfasis”, al presidente Andrés Manuel López Obrador que “tome acciones” para prevenir la violencia contra los periodistas, tras el asesinato del comunicador Heber López Vásquez, el sexto de su tipo que ocurre en México.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, calificó el hecho de “aberrante” y señaló que este nuevo crimen les “llena de impotencia”.

“No sabemos ya de qué forma pedir al gobierno que administre justicia y tome medidas para prevenir la violencia contra el periodismo”, expuso Canahuati.

Este nuevo asesinato ocurre “a una semana de enviar una carta al presidente de México (…) a fin de que tome acciones para prevenir la violencia contra los periodistas”, puntualiza el comunicado del organismo hemisférico con sede en Miami.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, se mostró preocupado por las consecuencias que la “ola de violencia” pueda incidir en la prensa.

“Si se permite que continúe esta ola de violencia, la sociedad pagará las consecuencias de tener un periodismo que, como mecanismo de autoprotección, optará por autocensurarse”, dijo.

“Los asesinatos contra periodistas, la impunidad y el ‘discurso estigmatizante’ del presidente López Obrador contra la prensa lastran a México a ser uno de los peores países en materia de libertad de prensa en las Américas”, afirma el comunicado.

En su conferencia matutina, López Obrador prometió este viernes por su parte “cero impunidad” tras el asesinato de López Vásquez.

“El que la hace la paga. No hay impunidad, cero impunidad, puede ser que se cometan estos lamentables crímenes, pero no hay impunidad, cero impunidad, no es lo mismo de antes”, aseguró el mandatario.

México descendió al lugar 16 de 22 países de las Américas evaluados en el Índice Chapultepec, barómetro de medición de la libertad de prensa de la SIP, comparado con la posición 11 en la que se ubicaba en 2020.

En su comunicado, el organismo recordó hoy los periodistas asesinados en México desde principios de año: Heber López Vásquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa Arenas.

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) suma un sexto periodista asesinado este año, Marco Ernesto Islas, muerto el 6 de febrero en Tijuana.

De 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 149 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 137 son hombres y 12 son mujeres.

De éstos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 29 en el actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

