Restringir aún más la movilidad afectará a los más pobres, advierte Salud

Si bien es necesario evitar la movilización de personas para combatir la propagación del coronavirus Covid-19, apretar más las medidas de contingencia tendrá un impacto en los más pobres y los pequeños comercios, explicó el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario de la Secretaría de Salud (Ssa) detalló que para frenar el contagio elevado, como sucedió en España o Italia, se requiere que la ciudadanía mexicana no se movilice y siga al pie de la letra la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Pero reconoció que es difícil apretar aún más las medidas de restricción en el país debido a la desigualdad económica, ya que aumentar las medidas de restricción afectaría fuertemente la economía de los pequeños comercios y de las personas que viven al día.

“Se pueden apretar más las medidas para que no se movilice la gente, pero en una sociedad tan desigual como la de México, uno no puede restringir la movilidad porque afectaría profundamente la economía de los más desprotegidos (…) Sin embargo necesitamos que no se mueva la gente, para fines de salud pública, para cortar la transmisión”.

Algunos países, por ejemplo, los países de Europa Occidental característicamente tienen una distribución de la riqueza razonablemente equitativa, pero en México desde hace muchos años tenemos una profunda desigualdad social y económica, donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, agregó.

Por ello, en una sociedad más equitativa (donde hay capacidad de ahorro en el conjunto de la sociedad) se pueden apretar más las medidas sanitarias y resistirpan ese periodo intenso de restricción de movilidad.

Durante su intervención, al hablar sobre el impacto ecómico de las acciones emprendidas en México y el mundo, el canciller Marcelo Ebrard también destacó que los más afectados serán los pobres.

“¿Qué vamos a hacer con la economía, el daño por las medidas que estamos obligados a tomar en materia económica, empleo, bienestar más allá de la economía? Va a ser inmenso, va a ser muy grande y, otra vez, muy desigual. ¿A quién va a afectar más? A los más pobres, a los trabajadores, a los que no tienen ahorro, a los que no tienen recursos. No es algo que se vaya a dar en un nivel teórico, es algo que está pasando todos los días, hay gente que ya no tiene empleo hoy”.

