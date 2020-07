Empiezan a desaparecer los 7 colores de Laguna de Bacalar, alerta estudio de la UNAM

Actividades turísticas y desechos de la agricultura provocan que la

Laguna de Bacalar, mejor conocida como laguna de los siete colores,

en Quintana Roo, pierda su esplendor, revela un estudio de Luisa

Falcón Álvarez, del Instituto de Ecología (IE) de la Universidad

Nacional Autónoma de México.



“Es un tesoro del planeta que no hemos sabido cuidar; el turismo

desordenado y la falta de tratamiento de aguas residuales están

acabando con el arrecife bacteriano de agua dulce más grande del

mundo”, advirtió.

Su arena blanca y los diferentes gradientes de profundidad le otorgan

siete tonalidades de azul, que han empezado a desaparecer de

manera recurrente y se transforman en una coloración verdosa y café,

señaló la universitaria.



La experta y su equipo han trabajado década y media en la zona, que

en los últimos años pasó de recibir decenas de visitantes al año a más

de 140 mil; ese incremento se registró desde la llegada del sargazo al

Caribe mexicano, que ha ahuyentado a los turistas a otros sitios, como

Laguna de Bacalar. “Entonces se improvisaron hoteles y aparecieron

servicios de la noche a la mañana, inadecuados y sin regulación”, dijo.

Desde hace un trienio la ocupación hotelera es mayor al 85 por ciento

durante todo el año, lo que ha acelerado el deterioro del entorno.

“El problema se agudiza porque esta laguna es parte de la cuenca

hidrológica, que constituye un corredor transversal costero de flujo de

aguas superficiales y subterráneas que conecta al Caribe con otros

cuerpos de agua, y ahora se vierten grandes cantidades de nitrógeno

y fósforo que favorecen el crecimiento del plancton, lo que ha derivado

en el cambio de coloración”, explicó.



Los asentamientos humanos no planificados (sin tratamiento de aguas

residuales), el aumento de residuos (hoy se detecta materia orgánica

humana en la laguna), los basureros a cielo abierto y los fertilizantes

utilizados en cultivos de la región, son los principales responsables,

afirmó.

Sitio único

Además de ser el cuerpo de agua dulce de mayor tamaño de la

península de Yucatán, Bacalar alberga al arrecife de bacterias de agua

dulce más grande del mundo, por lo que el equipo de Falcón Álvarez

estudia los cambios en la diversidad de estas comunidades, conocidas

como microbialitos.



Desde hace 15 años, la investigadora ha revisado la salud de las

comunidades microbianas que forman arrecifes hechos por bacterias,

que viven desde hace nueve mil años en la zona.



“No trabajamos con calidad del agua, sino con ecología microbiana, y

nos llamó la atención que en una Semana Santa hubo tal cantidad de

visitas, que las lanchas se estacionaron sobre los microbialitos (que se

forman por acción de las bacterias), rompiendo su parte viva”, recordó.

Se trata, dijo, de sitios muy frágiles, que durante el confinamiento

provocado por la pandemia de COVID-19 comenzaron a recuperarse,

pero no es suficiente porque este tipo de comunidades tarda décadas

en hacerlo.



Actualmente, los universitarios trabajan con la Secretaría del Medio

Ambiente para determinar qué zonas deben ser consideradas núcleo

de conservación, en cuáles no debe haber visitas, cuáles deben tener

un control muy estricto de acceso y cuáles se consideran perdidas.



“Cuando comenzamos a trabajar, el Canal Pirata tenía arrecifes de

microbialitos y manglar, ahora es sólo una barra de sedimento; las

lanchas que llegan y el movimiento de la gente han acabado con este

sitio al provocar su erosión”.



La experta subrayó que el progreso económico y social no debe estar

peleado con la conservación del entorno, pero debe reconocerse que

hay sitios valiosos por los servicios ecosistémicos que brindan, como

la filtración de agua, producción de oxígeno, biodiversidad y captura

de carbono.



Finalmente, indicó que si el medio ambiente se enferma, los humanos

estaremos en contacto con millones de virus y bacterias, la mayoría de

ellos inofensivos, “pero alguno no lo será tanto y un ejemplo es la

pandemia por SARS-CoV-2, que se asocia al tráfico ilegal de especies

silvestres. Debemos aprender que no estamos separados de la salud

de las comunidades ni de los ecosistemas, y que la mejor vacuna es la

conservación y el desarrollo sostenible”.