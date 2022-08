Nuestra ideología es la 4T: Marcelo Ebrard a diputados de Morena

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, enfatizó ser un político con ideología de la Cuarta Transformación; ello, luego de que fue cuestionado por el diputado Hirepan Maya sobre si se consideraba una persona cercana al socialismo latinoamericano.

“Nosotros somos de la 4T, esa es la ideología. No vamos ahorita a estar ensayando otra cosas: esa es nuestra ideología. Mas bien ya nos están pidiendo en otros países, sobre todo de América Latina, el ideario de la 4T, que es el que está funcionando, nosotros seguiríamos el de la 4T, que es el programa que ya se hizo”, dijo el canciller durante la Tercera Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados.

Con un cartel de “Marcelo, carnal, bienvenido”, gritos de “presidente, presidente” y un poema, diputados de Morena recibieron al canciller Marcelo Ebrard en la reunión de los diputados.

El secretario de Estado agradeció el recibimiento de los morenistas, pues no solo fue el cartel, también le declamaron un poema: “Del nopal lo que me gusta es la puritita vena. Yo vi pelear a un león en el partido Morena. Habrá un debate gustoso como se da de a de veras. No te rajes, canciller, que ya verá lo que te espera”.

Además, habló sobre la contienda para la candidatura presidencial por Morena, pues dijo que hay competencia y respeto entre los tres aspirantes (Claudia Sheinbuam y Adán Augusto López).

“Somos amigos, compañeros desde hace muchos años. Una cosa es que tengamos una competencia política y otra es que nos empecemos a golpear entre nosotros; tenemos una obligación como movimiento, no podemos hacer eso. Nunca voy a hablar mal de mis compañeros, jamás”, dijo el canciller.

