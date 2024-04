Nueva vacuna monodosis podría proteger a los bebés de Covid y gripe, sugiere estudio

Los investigadores están lanzando un nuevo método de vacuna para bebés que ofrece protección continua con una sola dosis, incluso si el virus muta, según un nuevo estudio que podría sentar las bases para las “vacunas universales”.

HECHOS CLAVE

Las vacunas para enfermedades como la gripe se actualizan anualmente para adaptarse a nuevas variantes, mientras que las vacunas para algunas enfermedades como COVID-19 se actualizan con menos frecuencia para apuntar a las variantes dominantes del virus que circulan en los EE. UU.

Hay diferentes formas de crear vacunas, pero una de las más populares es incluir una versión debilitada o inactiva del virus, lo que a su vez hace que el sistema inmunológico del cuerpo produzca células T que atacan al virus y lo previenen. de que se propague.

Esta nueva estrategia de vacuna, probada en ratones, también utiliza una versión modificada de un virus, pero en lugar de depender de la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo, utiliza pequeñas moléculas de ARN de interferencia (ARNip), que detienen la propagación de la enfermedad, para crear vacunas separadas. que se dirigen a diferentes enfermedades, según un estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Las enfermedades prosperan porque producen una proteína que puede bloquear la producción de ARNip, pero la nueva estrategia de vacuna crea y utiliza un virus mutante que no puede producir estas proteínas, lo que permite que los ARNip del cuerpo debiliten el virus, independientemente de si muta y hace una nueva variante.

El equipo de investigación de la Universidad de California en Riverside cree que, dado que esta estrategia no depende de la respuesta inmunitaria del cuerpo a las enfermedades, también será adecuada para los bebés, cuyo sistema inmunitario aún se está desarrollando.

Los investigadores probaron este método en ratones bebés y descubrieron que también producen ARNip, por lo que los vacunaron contra una enfermedad de los ratones llamada Nodamura y descubrieron que la vacuna inducía una “protección rápida y completa” contra el virus.

CITA CRUCIAL

“Es ampliamente aplicable a cualquier número de virus, ampliamente eficaz contra cualquier variante de un virus y seguro para un amplio espectro de personas”, dijo en un comunicado Rong Hai, autor del estudio y virólogo de la Universidad de California en Riverside. “Esta podría ser la vacuna universal que estábamos buscando”.

ANTECEDENTES CLAVE

Aunque existen algunas vacunas aprobadas para bebés, las vacunas para enfermedades como el sarampión, el COVID-19 y la gripe solo pueden administrarse a personas mayores de seis meses. Esto se debe a que sus sistemas inmunológicos son inmaduros, lo que provoca una respuesta disminuida a estas vacunas y una posible falta de eficacia, según un estudio publicado en Vaccine. Sin embargo, este grupo de personas es uno de los más susceptibles a sufrir una infección grave. Los bebés menores de seis meses tienen el mayor riesgo de ser hospitalizados debido a una infección por gripe, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Para proteger a esta población de la infección, se recomienda que todos los miembros del hogar y las personas que entren en contacto cercano con ellos se vacunen contra estas enfermedades. Algunas investigaciones muestran que las madres vacunadas pueden transmitir anticuerpos a los fetos a través del cordón umbilical y a los recién nacidos a través de la leche materna, lo que puede continuar protegiendo a los bebés de la infección. Según los CDC, se ha demostrado que las vacunas contra el virus respiratorio sincitial (VRS) administradas a madres embarazadas protegen a los bebés hasta seis meses después del nacimiento.

TANGENTE

Aunque no existe ninguna vacuna de ARNip aprobada, los investigadores están trabajando en otras dirigidas al COVID-19 y la gripe. Anteriormente se debatió si los humanos y otros mamíferos utilizan ARN de interferencia para matar virus. Sin embargo, el mismo equipo de la Universidad de California en Riverside también realizó una investigación en 2013 que descubrió que esta teoría era cierta. Posteriormente, el equipo demostró que la infección por gripe hace que el cuerpo produzca ARN de interferencia, por lo que están en el proceso de desarrollar una vacuna contra la gripe que utilice esta estrategia.

HECHO SORPRENDENTE

Los investigadores tienen la intención de crear esta vacuna en forma de aerosol nasal en lugar de una inyección. “Las infecciones respiratorias se transmiten por la nariz, por lo que un aerosol podría ser un sistema de administración más fácil”, dijo Hai. Según los CDC, ya existe una vacuna contra la gripe en aerosol nasal aprobada que ha demostrado ser tan eficaz en los niños como las vacunas contra la gripe. Varios equipos de investigación están trabajando en vacunas nasales contra el COVID-19, y tanto China como India han aprobado el uso de aerosoles nasales en forma de refuerzos.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.