Dan Nobel de la Paz a Abiy Ahmed, el hombre que puso fin a una guerra de 70,000 muertos

El Comité noruego del Nobel, con sede en Oslo, otorgó el Premio Nobel de la Paz al primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, por su papel clave para poner fin a una larga guerra entre Etiopía y Eritrea que se cobró más de 70.000 vidas.

El laureado del año pasado fue para el ginecólogo congoleño Denis Mukwege y la activista iraquí Nadia Murad.

El Premio Nobel de la Paz, uno de los cinco premios Nobel instituidos por el inventor e industrial sueco Alfred Nobel, ha sido otorgado a 133 personas desde su creación en 1901, entre ellas 17 mujeres.

WORLD EXCLUSIVE:

Listen to the call between Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali and Olav Njølstad, Secretary of the Norwegian Nobel Committee, recorded shortly after the announcement of the 2019 Nobel Peace Prize.#NobelPrizehttps://t.co/kZ9rRXBzIw

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019