Obtuve mitad de votos de 2018, pero con menos casillas y boicot del INE: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó este lunes que en la consulta de revocación de mandato obtuvo la mitad de los votos que lo llevaron a la Presidencia en 2018, pero con menos casillas instaladas y pese al boicot que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) para impedir la participación ciudadana.

“También lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho dicen: es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18.

“Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo, decía yo anoche, que existe desde antes de la llegada de los españoles, es prehispánico, Tepetitán no instalaron casilla, la instalaron a 30 o 40 km”, indicó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

De acuerdo con cifras oficiales de las autoridades electorales, con un 99% de las casillas computadas hasta las 7:34 horas, en el ejercicio participaron 16 millones 396 mil 272 personas con su sufragio. De esos, 15 millones 64 mil 342 fueron para que el mandatario federal continuara en el cargo, la mitad de los que obtuvo en 2018 cuando alcanzó más de 30 millones.

Lee: Consulta de revocación: participa entre 17 y 18.2%; más de 90% vota por AMLO

En contra de que el jefe del Ejecutivo federal continuara en su encargo, se emitió un millón 56 mil 859 sufragios y se declaró la nulidad de 275 mil 71 votos. En total, el 17.6% del padrón electoral participó en la consulta, no obstante el resultado no puede ser vinculante debido a que no se llegó al 40% del total de la lista nominal que ronda en 92 millones de electores.

El Estado de México fue la entidad que más sufragios aportó a este ejercicio con un millón 967 mil 340 votos donde el 89% optó por la continuidad del presidente de la República. Le sigue la Ciudad de México con un millón 502 mil 531 mil sufragios con un 88.20% de votos a favor.

Chiapas y Veracruz fueron otras entidades de las que más votos aportaron a la consulta de revocación de mandato con un millón 51 mil 993 votos y un millón 511 mil 601, respectivamente. En Chiapas, del total de sufragios emitidos, el 94.40% optó porque el tabasqueño permaneciera en la Presidencia. En Veracruz, el porcentaje fue de 93.30%.

“La gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos y vamos a ver resultados, que eso es importante, estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país, por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente, el buen gobierno o el mal gobierno”, resaltó.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información