Onlyfans nunca podrá borrar su pasado como sitio de contenido sexualmente explícito

La pornografía ha sido muy buena para OnlyFans. Durante la pandemia, la plataforma de redes sociales por suscripción popular entre artistas adultos, trabajadores sexuales y celebridades aumentó sus ingresos en un 540% hasta alcanzar los 400 millones de dólares para finales de 2020 y la compañía espera recaudar 1,200 millones dólares para fines de este año. El aumento de popularidad de OnlyFans convirtió a Leo Radvinsky, el emprendedor de la pornografía por webcam que posee una participación del 75% en la compañía, en multimillonario en junio, y a Tim Stokely, el cofundador y director ejecutivo, y su padre, Gary, en centimillonarios. Pero el contenido para adultos nunca sería el futuro de OnlyFans.

El jueves, Bloomberg informó por primera vez que la plataforma prohibirá el contenido sexualmente explícito a partir de octubre. Si bien esto puede ser un shock para algunos, OnlyFans ha estado señalando este giro durante meses, por lo que la noticia a nadie debió tomar con los pantalones abajo.

Esta primavera, OnlyFans lanzó su OFTV segura para el trabajo, una aplicación de transmisión de video que presenta contenido no sexual como programas de cocina y fitness, así como podcasts con entrevistas de artistas de hip-hop como Too Short. El programa más importante de OFTV es Unlocked, que ofrece entrevistas entre bastidores y seguras para el trabajo con creadores como el actor y músico Tyler Poser, la modelo Bella Thorne y la ex estrella porno Mia Khalifa.

“OnlyFans no puede sobrevivir sin pornografía. Se basó en el trabajo sexual. Y todo el mundo lo conoce por el trabajo y contenido sexual”. —Maitland Ward

Para OnlyFans, que se ha convertido en una de las plataformas de redes sociales más grandes aparentemente de la noche a la mañana con 130 millones de usuarios y más de 2 millones de creadores de contenido que han ganado un total de 5,000 millones de dólares vendiendo suscripciones, la corriente principal está motivada por la necesidad de dinero. Según una declaración de OnlyFans, la compañía está prohibiendo el contenido que presenta “conducta sexualmente explícito” para cumplir con “socios bancarios y proveedores de pagos”. La desnudez, agregó, se permitirá siempre que sea “consistente” con sus políticas.

Además de satisfacer a los procesadores de pagos, OnlyFans también está tratando de cortejar a los inversores que parecen pertenecer a un universo un tanto más mojigato. Según Axios, OnlyFans está teniendo problemas para recaudar capital, aunque estima que generará unos 2,500 millones de dólares en ingresos el próximo año, un aumento del 108% con respecto a 2021 y un aumento del 566% con respecto a los ingresos de 2020.

Axios también informó que Raine Group, un banco comercial que estaba ayudando a OnlyFans a recaudar dinero, tenía problemas para lograr que los inversionistas mordieran el anzuelo. (El dinero que OnlyFans quiere recaudar sacaría parcialmente al propietario mayoritario Radvinsky, quien hizo su fortuna con sitios de cámaras web y un negocio de referencia de enlaces que anunciaba el acceso a la pornografía infantil y la bestialidad, según una investigación de Forbes).

Por ahora, estrellas porno como Sophie Dee y Angela White ganan más de 1 millón de dólares al año en OnlyFans. Bhad Bhabie, quien alcanzó 15 minutos de fama cuando era una adolescente malhablada en Dr. Phil en 2016, también ganó más de 1 millón de dólares en unos pocos minutos durante su cumpleaños número 18 en OnlyFans. Pero ahora también hay muchos creadores menos explícitos, pero aún atrevidos, que acuden en masa a OnlyFans, incluido el rapero Cardi B y la exactriz de Disney Bella Thorne. Y aunque marcas como PornHub siempre han prometido diversificarse lejos de la pornografía, históricamente han fracasado. La antes venerable marca Playboy se expandió a clubes, restaurantes, hoteles y ropa, pero se ha vuelto prácticamente irrelevante.

Bella Thorne creó su cuenta de Onlyfans y en menos de 24 horas ganó 1 millón de dólares al año.

Para muchos, el alejamiento de OnlyFans de la pornografía es similar a que las grandes empresas tabacaleras como Phillip Morris International anuncian que dejarán de vender cigarrillos. Pero el latigazo del pivote de OnlyFans se parece más a como si McDonald’s anunciara que se volvería vegano en dos meses.

Después de todo, OnlyFans es una casa que se construyó a base de pornografía. Debe su popularidad y su salvaje crecimiento al contenido sexualmente explícito, punto. Fundada en 2016 por Stokely, la emprendedora británica reclutó al legendario webmaster y camarógrafo Bill Fox (que falleció en enero de 2019) para reclutar artistas adultos para OnlyFans.

“Los ingleses no conocían la industria de los adultos; Bill era el guardián y dio a conocer su nombre y logró que la gente se inscribiera ”, dice Brad Armstrong, un veterano del cine para adultos que dirigió 200 películas y que una vez estuvo casado con Jenna Jameson. “Al principio, él era integral, puso los ladrillos fundamentales para que todo funcionara”.

“No sé si verán a Meryl Streep en él y a Robert De Niro, pero OnlyFans se hizo popular fue inevitable”. —Director de cine para adultos Brad Armstrong



La propuesta de animadores fue difícil de rechazar. La mayoría de las empresas de cámaras web obtienen un recorte del 70% al 80% de los ingresos de un artista, mientras que OnlyFans invirtió la economía. Con la capacidad de quedarse con el 80% de lo que ganaban, cambiar a OnlyFans fue una obviedad para las estrellas del porno, las trabajadoras sexuales o cualquiera que quisiera ganar algo de dinero extra con contenido sexualmente explícito.

El sindicato de Ryan, el Gremio de Artistas de Performance para Adultos, dice que el temor es que ahora que OnlyFans es un nombre familiar, incluso un ex pastor tiene su propia cuenta de OnlyFans y ahora gana hasta 100,000 dólares al mes, la plataforma podría estar tomando una página de otras compañías de tecnología y limpiando su contenido a medida que se unen más usuarios convencionales.

“Tememos que será como Tumblr, será como Patreon”, dice Evans. “Son nuestros ingresos, sería desastroso si nos echaran”.

Maitland Ward, quien interpretó a Rachel McGuire en la comedia de situación de los noventa Boy Meets World antes de convertirse en una actriz de cine para adultos, ahora gana más de 1 millón de dólares al año en OnlyFans. Ward, que gana la mayor parte de su dinero vendiendo videos pornográficos personalizados a sus suscriptores, dice que la comunidad de creadores está asustada por las nuevas reglas.

“Es una mierda que las trabajadoras sexuales estén siendo marginadas y dejadas de lado después de ganar miles de millones de dólares a OnlyFans”, dice Ward. Ella dice que el cambio de reglas se debe a la presión de las compañías de tarjetas de crédito, pero aún no está segura de cómo afectará a su negocio. Dicho esto, no cree que exista un OnlyFans sin sexo.

“OnlyFans no puede sobrevivir sin pornografía”, dice Ward. “¿Qué sigue, eliminan la desnudez y luego son como Instagram? OnlyFans se basó en el trabajo sexual. Y todo el mundo conoce a OnlyFans por el trabajo sexual”.

Armstrong, quien recientemente vendió su casa en California y se mudó a las Bahamas para disfrutar de la jubilación, lo ve de manera diferente. Acepta que OnlyFans comenzó con estrellas porno, pero el objetivo siempre fue llegar a la corriente principal. Una vez que las celebridades “marginales” como Bhad Bhabie se unieron, las celebridades de la lista D y la lista C se metieron en la plataforma. Y ahora, los A-listers y B-listers se están uniendo.

“Las celebridades ahora están viendo cuánto dinero pueden ganar y le están dando credibilidad”, dice Armstrong. “No sé si verán a Meryl Streep en él y a Robert De Niro, pero OnlyFans ya se hizo popular y es inevitable”.

Continúa: “Mainstream tiene más sentido desde el punto de vista empresarial. Si pagarle a Beyoncé para que diga ‘Hola chicos’ por un minuto cuesta lo mismo que hospedar a diez mil chicas que tendrán sexo frente a con la cámara, la empresa siempre se irán con Beyoncé “.