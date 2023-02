Oposición intenta agruparse, pero la gente ya no les cree: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que aunque la clase opositora de México está intentado agruparse para confrontar a su proyecto político, ésta no ha podido consolidarse puesto que la gente ya no cree en su discurso, no obstante, la animó a mejorar su estrategia de integración.

En respuesta a un texto publicado por el expresidente Felipe Calderón en el diario Reforma, el mandatario federal consideró que la oposición representa la regresión donde la política social no tiene cabida.

“Sí, en eso están, pero lo que pasa es que no han podido llevar a cabo, se están agrupando todos, Felipe Calderón, Fox, Salinas, los medios de información más influyentes, el Reforma, algunos empresarios, banqueros, los intelectuales orgánicos de siempre, los que encabezan Aguilar Camín, Krauze, todos están agrupando.

“Nada más que les cuesta trabajo, porque ya la gente no les cree, porque ellos tuvieron su oportunidad y se dedicaban a robar, a saquear. Pero eso es que dice, pues es correcto, que se apliquen para que se agrupen, se fortalezcan. Siempre ha existido en México el partido conservador, siempre”, soltó.

Calderón Hinojosa consideró en dicho texto que la única vía para “salvar a México” es a través de una ciudadanía organizada y con ello dar pie a la “resurrección de la oposición política” y evitar que caiga en una dictadura populista.

“Para lograr esta hazaña democrática, veo dos posibles caminos, que no son excluyentes: 1) la recuperación de los partidos políticos existentes, desde la ciudadanía, y 2) la construcción de un nuevo partido político opositor”, señaló el expresidente que ahora radica en España.

“Por eso propongo un acuerdo, en el cual los partidos, idealmente todos, pero necesariamente los más posibles en la oposición (PAN, PRI, PRD y MC), puedan comprometerse a renovar integralmente su militancia”, mencionó Calderón.

Al respecto, López Obrador consideró que la marcha para repudiar su plan B electoral, sólo es una excusa para unirse en contra de su administración.

“Ahora están organizando una marcha supuestamente porque se va afectar al INE, un pretexto, una excusa, lo que quieren es unirse, se está agrupando todo el bloque conservador. Las élites, los intelectuales orgánicos, los medios, los ‘machuchones’ de arriba que usan el periodismo como negocio, no para informar, para servir a la sociedad, sino para sacar provecho, chantajear, obtener contratos, se agrupan y piden que se reforme la Constitución”, señaló.

-¿Usted lanza este reto porque está seguro en que no van a poder?, se le cuestionó.

-Estoy absolutamente seguro de que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros, los que hicieron fraudes, engañaron al pueblo.

