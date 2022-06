Osorio Chong busca dividir al PRI, igual que el gobierno federal: ‘Alito’

Alejandro Moreno “Alito”, líder del PRI, señaló que el senador Miguel Ángel Osorio Chong no le merece la más mínima opinión, pues el senador pidió al PAN y al PRD no hacer acuerdos con él sobre las elecciones presidenciales de 2024, pues su mandato finaliza en agosto del próximo año.

“Alito” agregó que el legislador busca dividir al tricolor como pretende hacer el gobierno federal.

“No es tema para nosotros ese tema del senador. Lamentable lo que está haciendo, pero aquí respetamos a todos. No me merece la más mínima opinión, no sé qué campaña está haciendo, espero que le vaya bien en su vida”, dijo el priista.

Moreno dijo lamentar que un legislador priista adopte la misma postura que el gobierno federal, dividir y atacar a la oposición.

“Es lamentable que un compañero correligionario adopte la misma postura que tiene el gobierno de la República, de dividir a la oposición, atacar a la oposición y pretender dividir al PRI. En este partido se respeta a todos. Creo firmemente que escucharemos a todos, pero seguiremos trabajando”, mencionó Moreno.

El líder priista enfatizó que le tiene respeto a los expresidentes y que la mayoría de ellos no respalda la posición de Osorio Chong.

También, los dirigentes del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, rechazaron el mensaje del senador Osorio Chong y señalaron que harán acuerdos con quien esté al frente del PRI, y en este caso todavía es “Alito”.

