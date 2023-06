Entrevista | Claudia Ruiz-Massieu niega tener plan B: ‘no estoy aquí para ver qué boleto me saco’

Claudia Ruiz-Massieu Salinas no sólo es conocida por formar parte de una dinastía política, sino también por su trabajo al encabezar cargos públicos, ya que ha sido secretaria de Estado, diputada, senadora y presidenta del PRI. Ahora ella es una de las más criticas de su partido y busca la candidatura presidencial de la alianza Va por México (PAN-PRI-PRD).

En entrevista con Forbes México, la senadora por el PRI cuenta que uno de los errores que tuvo su partido en 2018, cuando perdió la Presidencia ante Morena, fue que no reconocieron el hartazgo y cansancio de la ciudanía por el actuar de los partidos y las formas de hacer política.

“El PRI tomó decisiones que no fueron las mejores, claramente no hubo buen resultado electoral, pero es más amplio que eso. Creo que durante muchos años se estuvo generando una insatisfacción de muchos millones de mexicanos con el modelo que construimos desde los 80 de desarrollo del país, de convivencia y que la gente se cansó de tener mejores resultados y calidad de vida, partidos políticos que se percibían lejanos”, señala.

Por lo anterior, la priista advierte que para evitar este tipo de resultados en la coalición Va por México se debe incluir la participación ciudadana en su proceso para elegir a su contendiente presidencial.

La aspirante enfatiza no tener plan B, pues ella quiere encabezar la candidatura presidencial: “No estoy aquí para ver qué boleto me saco de consolación en una rifa, sino estoy por una gran convicción de que este proyecto se tiene que construir y que yo tengo las capacidades y los atributos para encabezarlo”.

Claudia Ruiz Massieu. Foto: Fernando Luna Arce.

¿Por qué quiere ser candidata a la Presidencia?

Porque México necesita de un nuevo proyecto para los siguientes 50 años, necesita un gobierno que piense en todos, modelo de país en donde todos nos sintamos parte, donde todos seamos parte de la construcción y soluciones para los graves problemas que tenemos, como pobreza, violencia, impunidad.

Sé que todos a los que no nos gusta el rumbo que toma el país tenemos la obligación de defender el país que queremos y proponer una alternativa, y yo consideré hace unos meses que estaba justamente en el momento adecuado, con la experiencia y sensibilidad y visión adecuada, para convocar a la construcción de ese proyecto.

¿Podría haber dos Claudias en la contienda presidencial, ¿cuál sería usted?

Me encantaría que hubieran dos mujeres compitiendo por la Presidencia. Yo propondría un país de inclusión, con sensibilidad social y con respeto a las instituciones y ley y que se honren nuestros compromisos internacionales.

Creo que pensar en términos excluyentes nos ha hecho mucho daño. Una gran mayoría de los mexicanos se sintió insatisfechos con los resultados del modelo que construimos en los años 80 hasta 2018, y hoy somos muchos los que nos nos sentimos parte del modelo y visión de país que nos propone Morena, lo que necesitamos es una nueva visión para todos.

Sería esa presidenta que pensara en todos y que convocara a toda la ciudadanía a construir un proyecto incluyente, generoso, próspero, de tranquilidad , de justicia y de oportunidades.

¿Ya es momento que México tenga una presidenta?

Creo que las mujeres mexicanas siempre hemos estado listas para asumir cualquier responsabilidad incluyendo la más grande en términos de país, como la Presidencia de la República. Creo que las mujeres tenemos una visión y perspectiva que es importante que esté en la agenda pública y en la prioridades y visión de un gobierno.

No podemos seguir teniendo un gobierno que ignore la realidad que viven mujeres mexicanas. Este es el sexenio de mayor número de feminicidios, donde se desaparecieron apoyos (para mujeres). Es importante que las mujeres estemos cada vez en el mayor número de posiciones de toma de decisiones, incluyendo la Presidencia de la República, para que la perspectiva de lo que vivimos sea parte de las decisiones del gobierno.

¿Tener a una mujer en la Presidencia es garantía que habrá buen gobierno?

No, lo que es garantía de un buen gobierno es una formación, conocimiento, experiencia, convicción y sensibilidad. Se trata de reunir todo y saber que nadie tiene las respuestas únicas para poder enfrentar todos los retos que tenemos. Se trata de tener la humildad de poder rodearse de un equipo talentoso y comprometido.

Se trata de hacer política, que es conciliar entre quienes piensan distinto para lograr resultados en beneficio de todos; se trata de escuchar a todos, porque somos un país diverso y plural y no puede estar excluida la visión de quienes piensan distinto a uno de las prioridad del gobierno.

¿Tiene plan B por si no queda en la candidatura presidencial de la oposición?

No, sólo tengo un plan A que es defender a México, construir este proyecto y encabezarlo. No estoy aquí para ver qué boleto me saco de consolación en una rifa, sino estoy por una gran convicción de que este proyecto se tiene que construir y que yo tengo las capacidades y los atributos para encabezarlo.

La hemos visto cercana a Movimiento Ciudadano, ¿ahí qué ha pasado?

Tengo muy buena amistad con simpatizantes de Movimiento Ciudadano, desde su coordinador nacional. Hay buena amistad y buen diálogo. Creo que el proyecto que se tiene que construir tiene que buscar la incorporación de todos los partidos de oposición, incluyendo Movimiento Ciudadano. Estamos obligados a buscar hasta al cansancio que esa posibilidad sea real y se concrete.

– ¿Cómo tendría que se el método para elegir al candidato?

Yo creo que tiene que ser un método, así lo he expresado a los dirigentes del partido, con reglas claras, que sea democrático, que garantice la participación ciudadana y que nos garantice piso parejo. Si reúne esas condiciones, yo creo que quienes hemos manifestado nuestro interés, vamos a participar.

Creo que no debe haber procesos internos en los partidos. Tiene que haber un solo método para todos, porque también hay aspirantes en la sociedad civil. Las internas en los partidos desgastan mucho y más bien ahorita tenemos que mostrar que todos estamos en un mismo proyecto. El proyecto tiene que ser colectivo y de todos.

¿En qué se equivocó el PRI hace 6 años y lo llevo a perder la Presidencia?

El PRI tomó decisiones que no fueron las mejores, claramente no hubo buen resultado electoral, pero es más amplio que eso. Creo que durante muchos años se estuvo generando una insatisfacción de muchos millones de mexicanos con el modelo que construimos desde los 80 de desarrollo del país, de convivencia y que la gente se cansó de tener mejores resultados, partidos políticos que se percibían lejanos.

Creo que la ciudadanía ese fue el mensaje que nos mandó en 2018, al PRI que gobernaba, que tampoco pudimos construir un proyecto que fuera atractivo porque no reconocimos en ese momento hartazgo y cansancio ciudadano y hoy tenemos que buscar no repetir. No plantear un proyecto con la visión de un solo partido, sino buscar construir un proyecto lo más amplio y representativo de la diversidad nacional.

¿Cómo llega el PRI la elección de 2024?

El PRI llega en un momento complicado: somos un partido que ha perdido respaldo social y confianza ciudadana desde hace varios años. Es un partido plural, donde siempre hay mucho contraste de visiones y por eso es importante atender esa pluralidad interna. Mas allá de diferencias que hay en el partido, creo que hay una convicción de los priistas de que tenemos que empujar este proyecto más amplio, más abierto y más ciudadano para darle fortaleza al PRI y a la alianza.

