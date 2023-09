Otros 7 fabricantes de autos eléctricos quieren invertir en México, pero un factor los detiene

La lista de fabricantes de autos que han destinado inversiones para producir vehículos no contaminantes en México podría duplicarse si se activara una política pública en favor de la electromovilidad, de acuerdo con la especialista Lorena Isla.

La directora de Consultoría para América Latina en Frost & Sullivan contó que a la fecha, de los fabricantes de autos asociadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), son 5 las que ya tienen en México producción activa o anunciada formalmente vinculada con autos de cero emisiones.

“Pero además de Stellantis, GM, BMW, Ford y VW, hay otras 7 grandes marcas que podrían sumarse y venir a producir a México”, comentó en el marco de una charla sobre electromovilidad ofrecida a representantes de los medios.

“Las empresas con las que hablamos reconocen que sus oficinas matrices quieren producir en México por la ventaja de costos, la calidad en el producto y la calidad de la mano de obra, pero hay ciertos factores que han retrasado un poco mayores anuncios (de inversión) en México”, expuso.

Entre las razones por las cuales grandes marcas fabricantes de autos no han invertido en producción de autos no contaminantes en México, o no han anunciado un plan al respecto, se encuentra la ausencia de una política gubernamental en favor de la electromovilidad, según la especialista.

“Necesitan tener energías limpias para producir y sabemos que la postura del gobierno actual no ha sido muy promotora de este tipo de energía”, comentó Isla.

Añadió que las automotrices necesitan ver además incentivos a la producción de autos no contaminantes.

Un estudio realizado por la consultora Frost & Sullivan sostiene que una solución para acelerar la adopción de la electromovilidad en México es la adopción de una política al respecto, orquestada por las autoridades federales, ya que advierte la presencia de esfuerzos aislados que no dan resultados.

