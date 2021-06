PagaPhone quiere digitalizar el cobro de remesas en México

En México, alrededor de 10 millones de personas reciben remesas cada mes y la mayoría las cobran en efectivo en algún punto físico, donde además de comisiones, hay gastos adicionales; razón por las cuales PagaPhone busca digitalizar el proceso y comenzar a bancarizar a estas personas.

En entrevista con Forbes México, el CEO de la compañía, Ulises Téllez, comentó que las remesas son el ingreso número 1 de divisas del país; tan solo el año pasado alcanzaron los 40,600 millones de dólares y en 2021 se espera que lleguen a los 46,000 millones de dólares.

“El 96% (de las remesas) se pagaron en efectivo en un punto físico, alrededor de 10 millones de mexicanos reciben remesas cada mes, (…) estamos cambiando que el usuario ya no dependa de un punto físico para cobrar remesas”, planteó.

Te recomendamos: Vivo, la empresa que le quitó la corona a Huawei en China, ahora quiere el 10% del mercado en México

Téllez explicó que su principal modelo de negocio es la inclusión financiera y pago de remesas digitales para ofrecer una alternativa a toda la base de la pirámide social, a los 40 millones de mexicanos que no tiene cuenta bancaria y que ha sido olvidados por toda la industria en México.

Comentó que es difícil que este porcentaje de la población pueda ser atendido por las instituciones financieras tradicionales, ya que su modelo de negocio está basado en una atención física en una sucursal

Por ello, PagaPhone ofrecen a las personas una alternativa para crear desde su teléfono una cuenta financiera que les permite enviar y recibir trasferencias, comprar tiempo aire, pagar servicios como agua, luz y teléfono, y, desde el mes pasado, remesas digitales.

De acuerdo con el CEO de la compañía, es la única fintech en México que ofrece este servicio, para lo cual las personas sólo deben de ingresar a su app, dar clic en la opción de remesas, introducir el PIN de 8 dígitos que el remitente da al beneficiario y se hace el abono automáticamente.

Además, destacó que la cuenta de Pagaphone no tiene cuota anual, saldo mínimo mensual, la tarjeta es gratis y se envía por mensajería tras el registro, la cual está ligada al wallet; por lo que eliminan por completo las comisiones que cobran los bancos.

“Hemos crecido significativamente sobre todo a raíz de la pandemia porque obviamente los usuarios prefieren autoservirse en un wallet que ir una sucursal, entonces crecimos más de 300% durante la pandemia y ahora tenemos decenas de miles de usuarios”.

Sin embargo, Ulises Téllez destacó que su perspectiva es cerrar este 2021 con alrededor de 150,000 usuarios; además, destacó que son la única fintech que está operando en punto de equilibrio, todas las demás están perdiendo dinero.

“Las fintechs somos empresas que estamos aquí en el largo plazo, no somos una moda, no somos algo temporal y además no estamos dando servicio de entrega de comida a domicilio, entonces México necesita fintech que sean rentables, como administrar dinero de los socios para generar valor, no sólo al usuario, sino también a la empresa”, sostuvo.

De acuerdo con BBVA, los mayores flujos mensuales de las remesas a México que se han presentado en los últimos dos años se deben a la relativa rápida recuperación de la economía de Estados Unidos, país de origen de cerca de 95% de las remesas al país.

Suscríbete a Forbes México