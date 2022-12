PAN cierra filas con Christian von Roehrich y lanza a Sheinbaum: ‘esto apenas empezó’

Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra del exdelegado de Benito Juárez y actual coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian von Roehrich de la Isla, por presunto ejercicio ilegal de funciones y asociación delictuosa, dirigentes albiazules ofrecieron una conferencia de prensa para respaldar a su compañero de partido.

Encabezados por el presidente del PAN a nivel nacional, Marko Cortés; del presidente del partido en la ciudad, Andrés Atayde; del coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Jorge Romero; alcaldes y alcaldesas, entre otras personalidades de ese instituto político, los panistas cerraron filas con Christian von Roehrich. “No estás solo”, “si tocan a Christian, nos tocan a todos”, fueron expresiones que lanzaron los dirigentes blanquiazules.

Jorge Romero, también exdelegado de Benito Juárez –alcaldía donde la Fiscalía General de Justicia de la ciudad señala que hubo casos de corrupción inmobiliaria relacionados con altos exfuncionarios locales– señaló que se trata de una persecución política en contra de la oposición. “Esto apenas comienza”, soltó diputado federal, quien cargó contra el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Este gobierno ya cruzó un límite, una línea que era muy delgada. Este gobierno se atrevió a meterse con quien no solamente es el coordinador de las y los diputados locales del PAN en la Ciudad de México, sino con quien titula la Junta de Coordinación Política del Congreso. El Poder Ejecutivo de la ciudad acaba de atacar al Poder Legislativo de la ciudad, eso es lo que constitucionalmente acaba de suceder”, dijo Romero.

A la conferencia asistió también el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel. “Estoy aquí en primer lugar para venir a brindarle mi solidaridad, mi amistad, a Christian von Roehrich y lo vengo a hacer por la injusticia que se le ha cometido. Morena, sus aliados, el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum quieren ganarnos en la barandilla de las Fiscalía lo que no han podido ganarnos en las urnas. Es una venganza por estos triunfos que hemos tenido”, soltó.

“El INE no se toca y a Christian tampoco lo van a tocar ni lo vamos a permitir”, dijo eufórico Creel, para luego enlistar polémicas relacionadas con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como el colapso de un tramo del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro en mayo de 2021 o el derrumbe en el colegio Enrique Rébsamen por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la alcaldía Tlalpan, de la cual en ese entonces la mandataria capitalina era delegada.

Jorge Romero aseveró: “esta campaña se va a invertir. Para empezar les decimos, todos los que estamos aquí estamos absolutamente conscientes de lo que viene. Que venga lo que tenga que venir, lo que sí les queremos dejar muy claro es que ya llegará el momento en el que se van a invertir los papeles y de lo que se ha dicho van a tener que ser ellos los que tengan que aclarar (…) Estamos conscientes que esto apenas empezó”.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, dijo en un mensaje a medios este jueves que el diputado local del PAN, Christian von Roehrich, no cuenta con inmunidad procesal. Al ex delegado se le señala de uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. De hecho, tres de sus exfuncionarios cuando fue delegado ya fueron detenidos por el mismo caso.

“En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional, por lo tanto Christina N no cuenta con inmunidad procesal”, aclaró el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En el marco de las investigaciones por corrupción inmobiliaria, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontró que después del sismo del 19 de septiembre de 2017, la delegación Benito Juárez adjudicó 207 millones de pesos a tres empresas posiblemente fantasma.

Dos de los contratos fueron por montos exactos y destinados a dos empresas diferentes por concepto de arrendamiento de maquinaria para trabajos de demolición y el tercero fue para el mantenimiento de inmuebles públicos afectados por el sismo.

“Los integrantes y actividades posteriores de dichas empresas han dejado en claro que en realidad posiblemente sirvieron para simular un correcto uso de los recursos públicos. Se podrían dar vista a autoridades federales competentes, ya que se podrían configurar los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y lo que resulte”, dijo Lara López.

